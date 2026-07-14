El PP abandona el equipo de gobierno de Carboneras (Almería), que se queda solo con el alcalde y una edil no adscrita

El secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, junto con los concejales del PP de Carboneras (Almería). - PP

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha comunicado este martes la ruptura del acuerdo de gobierno firmado en 2024 y la salida de sus cuatro miembros del equipo de gobierno liderado por el alcalde, Salvador Hernández (CS), que a partir de ahora queda conformado por solo dos miembros: el primer edil y la concejal no adscrita y exmiembro del PP, Ángeles Carrillo.

La decisión llega al considerar que los acuerdos del pacto alcanzado para conformar la coalición CS-PP "nunca se han cumplido del todo", al tiempo que han surgido "discrepancias" en la gestión municipal, entre las que se incluye la situación del hotel de El Algarrobico.

Tras esta decisión, la corporación municipal de Carboneras sufre un nuevo revés en un mandato convulso en el que los pactos han variado a lo largo de los meses, lo que llevó al exalcalde con el PP Felipe Cayuela a pasar al grupo de no adscritos.

Además, cabe recordar que el PSOE anunció la expulsión temporal de cinco de sus seis concejales por su votación en el primer Pleno de la licencia del Algarrobico, si bien tras la segunda sesión se anunció una reconducción de medidas sobre dos ediles que apoyaron anular la licencia. En cualquier caso, los seis conforman aún, a ojos del Ayuntamiento, el grupo municipal del PSOE.

En una rueda de prensa, el secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, acompañado de los miembros del grupo municipal ha comunicado que durante la noche de este lunes los concejales refrendaron su salida del equipo de gobierno ante diferentes cuestiones, entre ellas, que "nunca" llegaran a asumirse del todo competencias en materia de servicios urbanos.

Acompañado por los ediles Lorenzo González, Ana María Caparrós, Francisco Javier Alonso y Juana García, el dirigente 'popular' ha explicado que esta decisión no responde a un hecho puntual, sino a una "sucesión de acontecimientos" que han provocado una "pérdida absoluta de confianza" y han hecho "imposible" continuar formando parte del gobierno municipal.

"El objetivo de un pacto de gobierno siempre es aportar estabilidad, sumar esfuerzos y mejorar la calidad de vida de los vecinos, condiciones que no se producían. Entramos en el Gobierno con esa ilusión, pero, lamentablemente, las circunstancias han cambiado y hoy lo más responsable era dar este paso", ha afirmado.

Entre los motivos que han llevado al PP a abandonar el ejecutivo local, el secretario general ha señalado el incumplimiento de los acuerdos alcanzados al inicio del mandato, especialmente en lo relativo a las competencias asumidas por los concejales del PP que, según ha indicado, "nunca" pudieron ejercer plenamente.

Además, ha criticado las dificultades encontradas por los ediles del PP para desarrollar su labor de gestión, especialmente en materia económica, donde ha asegurado que en múltiples ocasiones la relación del orden pago a proveedores ofrecía "serias dudas", según ha indicado el concejal de Hacienda del PP en numerosos escritos durante estos meses.

González Bellido también ha criticado la falta de coordinación dentro del equipo de Gobierno en decisiones estratégicas para el municipio, como la planificación de las inversiones de los Planes Provinciales, asegurando que las áreas gestionadas por el Partido Popular quedaron al margen de la toma de decisiones.

PLAN DE AJUSTE

Además, el portavoz del PP en Carboneras, Lorenzo González, se ha referido al Plan de Ajuste, de obligatorio cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Carboneras, que conlleva algunas medidas de restricción de gasto que podrían ser incompatibles con las recientes publicaciones por decreto de dos bolsas de empleo que el Ayuntamiento ha anunciado por decreto del alcalde sin esperar las medidas que el Ministerio dará a conocer al Ayuntamiento en las próximas semanas.

Otro de los asuntos que, según ha explicado Bellido, ha resultado determinante ha sido la falta de una posición común respecto al Algarrobico. El dirigente popular ha reiterado que el Partido Popular mantiene un compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales y ha lamentado que dentro del propio Gobierno municipal existieran criterios diferentes sobre una cuestión "fundamental para el futuro de Carboneras".

Pese a abandonar el Gobierno, González Bellido ha querido dejar claro que el compromiso del Partido Popular con el municipio "permanece intacto". En este sentido, ha anunciado que los concejales populares desarrollarán una oposición "seria, responsable y constructiva", apoyando todas aquellas iniciativas que sean beneficiosas para Carboneras en materia de empleo, inversiones, infraestructuras, protección del entorno o mejora de los servicios públicos.

El secretario general del PP de Almería ha asegurado que el partido trabajará desde este momento para construir una alternativa de gobierno "sólida, estable y basada en el diálogo y la transparencia", convencido de que Carboneras cuenta con un enorme potencial económico, turístico y empresarial que merece un proyecto capaz de generar confianza y nuevas oportunidades para sus vecinos.