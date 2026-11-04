PP aboga por una demarcación única de Policía Nacional y Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería)

Reunión de cargos y candidatos del PP en Roquetas de Mar (Almería). - PP

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Los candidatos números del PP de Almería al Congreso y al Senado, Carmen Crespo y Miguel Ángel Castellón, han abogado este miércoles por establecer una demarcación única, conformada por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en Roquetas de Mar (Almería) "como tienen otros municipios de las mismas características".

Para los 'populares', se trata de una reivindicación "lógica" y "plenamente justificada" ante una ciudad que "supera los 117.000 habitantes censados y que puede alcanzar las 300.000 personas durante los periodos vacacionales, con una importante actividad turística, agrícola y económica", según han indicado en una nota.

Crespo ha incidido en la "necesidad de más seguridad" que tiene Roquetas de Mar a través de una "demarcación conjunta". "Roquetas necesita a ambos cuerpos de seguridad. No se puede prescindir de la Guardia Civil con la llegada de la Policía Nacional, sino que hay que sumar efectivos y recursos", ha opinado.

Así, ha criticado el "sectarismo político" del Gobierno ante la próxima implantación de la comisaría con el cierre del puesto de la Guardia Civil. "No se puede perjudicar a una ciudad por el simple hecho de quién la gobierne", ha añadido.

Por su parte, Castellón ha expresado su "total respaldo" a las peticiones del Ayuntamiento frente a un PSOE que ha "gestionado la seguridad pública en España a golpe de arbitrariedad durante los últimos ocho años".