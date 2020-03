PP agradece el "esfuerzo" de sectores como el agroalimentario y del transporte en Almería

ALMERÍA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera ha agradecido "el esfuerzo que diariamente" están realizando durante esta crisis sanitaria sectores "prioritarios como el agroalimentario o el sector del transporte con 1.500 camiones diarios" que salen desde Almería "para abastecer al resto de la población española y de Europa con productos de nuestra tierra".

"Un trabajo que ahora más que nunca es necesario aplaudir y reconocer", ha valorado en un comunicado Herrera, a la vez que ha señalado que "el tesón de los empresarios almerienses para cubrir nuestras necesidades básicas durante el estado de alarma ha demostrado la fortaleza de estos sectores que son la base principal de la economía de Almería y, gracias a ellos, entre otros, Almería se ha situado entre las provincias andaluzas que menos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha presentado por ahora como consecuencia de esta crisis".

Según explica Herrera, a fecha de este sábado "se han registrado 2.973 solicitudes de ERTE que afectan a unos 12.000 trabajadores de la provincia, lo que convierte a Almería en la tercera provincia de Andalucía que menos ERTES ha presentado sólo por detrás de Huelva y Jaén".

El parlamentario del PP ha afirmado que "dada la situación actual los ERTE son la mejor opción disponible para las empresas afectadas por el cese de actividad por fuerza mayor". "Mejor ERTE que ERE para facilitar la recuperación cuando acabe la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", ha argumentado.

Además, Herrera ha resaltado que "las empresas que se acojan a los ERTE no tendrán los costes añadidos que se derivan de los despidos ya que están exentas del pago de las cotizaciones empresariales si tienen menos de 50 trabajadores, y en un 75 por ciento si tienen 50 o más". "Y los trabajadores tienen una renta garantizada, no están perdiendo tiempo de cotización y sus prestaciones no se ven mermadas", ha concluido.