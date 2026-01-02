El PP de Almería acusa al Gobierno central de un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura al inicio de 2026

Los diputados nacionales del PP por Almería Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, junto al senador Jesús Caicedo, durante la rueda de prensa. - PP

ALMERÍA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha advertido de un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026 y que, a su juicio, supone "un nuevo golpe" para la agricultura almeriense y para el desarrollo económico de la provincia, al producirse nada más iniciarse el año.

Este posicionamiento lo han expresado los diputados nacionales del PP por Almería Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, junto al senador Jesús Caicedo, quienes han señalado como responsable de esta decisión al Gobierno central.

En un comunicado, Sánchez Torregrosa ha señalado que "este recorte se produce tras la aplicación de un nuevo tramo de los caudales ecológicos aprobados por el Ejecutivo central desde el sectarismo ideológico y sin respaldo científico".

Una medida que, según ha detallado, "supondrá una reducción de 31 hectómetros cúbicos para el regadío de toda la cuenca del Segura, de los cuales dos hectómetros cúbicos afectan directamente a la provincia de Almería, golpeando especialmente al Levante almeriense y a la comarca del Almanzora".

Durante su intervención, en la que ha realizado balance del año 2025, la diputada nacional ha apuntado que "a este nuevo recorte, que se suma a los 26 que se han producido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, hay que añadir la paralización de las obras de la desaladora del Bajo Almanzora I, una infraestructura que quedó libre de procedimiento arbitral en 2019, por lo que se pudo actuar desde ese momento y, sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha iniciado las obras de reparación hace un mes".

Además, ha recordado que según respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, "el suministro de agua procedente de esta desaladora no estará garantizado hasta 2027".

"Estamos ante una nueva falta de respeto a los almerienses y un engaño más de un Gobierno que no deja de castigar a la provincia en materia hídrica", ha afirmado Torregrosa, quien ha subrayado la situación "extrema" que vive el Levante almeriense, "agravada además por la falta de aportes de agua del trasvase del Negratín desde 2021".

En este sentido, ha destacado también que el pantano de Cuevas del Almanzora se encuentra actualmente al 5,5 por ciento de su capacidad, cuando hace un año estaba al 10,5 por ciento.

La diputada 'popular' ha criticado "la incapacidad de un Gobierno atrincherado cuya única preocupación es resistir a costa de todo un país", y ha añadido que "los almerienses han comenzado 2026 con una cesta de la compra un 38 por ciento más cara y con nuevas subidas en el precio de la luz".

En materia de inmigración, Torregrosa ha señalado que "Almería es la provincia de la península ibérica donde más se ha incrementado la llegada de inmigrantes, un 20 por ciento desde el año 2024, mientras el Gobierno mira hacia otro lado".

"Una actitud similar se produce también con al 'petaqueo'", lo que ha llevado a la diputada del PP a reprochar que el subdelegado del Gobierno "haya intentado trasladar la responsabilidad a las gasolineras o incluso a la Junta de Andalucía, cuando el Gobierno mantiene bloqueada desde febrero de 2025 la Proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el 'petaqueo'".

"Llevan más de 37 semanas ampliando el plazo de enmiendas con el único objetivo de no aprobarla", ha insistido. Por otra parte, ha pedido más medios materiales y humanos "para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan luchar contra estas mafias y lo hagan en igualdad de condiciones".

Sánchez Torregrosa ha criticado el "bloqueo constante del Parlamento por parte del Gobierno socialista". La diputada 'popular' ha señalado que "actualmente en el Congreso hay 147 iniciativas paralizadas, entre ellas 57 Proyectos de Ley y 90 Proposiciones de Ley, 40 de ellas remitidas por el Senado y bloqueadas por la mayoría social comunista de la mesa del Congreso".

Frente a esta situación, ha destacado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha impulsado cerca de 40 iniciativas con el objetivo de mejorar la vida de los españoles". Entre las principales propuestas ha mencionado la Ley Antiokupación, la rebaja del IRPF para las familias o una nueva Ley de Vivienda.

Además, ha señalado que el PP ha presentado un plan para combatir la inmigración ilegal, un programa de apoyo a los trabajadores autónomos y la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. "Medidas especialmente pensadas para ayudar a las familias almerienses y contribuir a mejorar su calidad de vida", ha defendido.