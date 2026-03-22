El PP de Almería celebra que la Autovía del Almanzora cuente en breve con acceso directo al Polígono Industrial de Albox

El parlamentario del PP de Almería Manuel Guzmán. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Manuel Guzmán ha celebrado este domingo que, tras 17 años de espera, "por fin y gracias al Gobierno de Juanma Moreno", la Autovía del Almanzora "va a contar en breve" con un acceso directo al Polígono Industrial de Albox, "una actuación largamente demandada tanto por los vecinos de la localidad como por los empresarios".

En un comunicado, Guzmán señala que las obras, ejecutadas por la Junta de Andalucía, se encuentran en marcha desde mediados del pasado mes de diciembre, "lo que permitirá culminar pronto una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo del municipio". "Esta actuación va a mejorar de forma notable la seguridad vial y va a facilitar el día a día de empresas y transportistas", afirma.

El nuevo ramal permitirá que los vehículos pesados accedan directamente al polígono dando accesibilildad a una parte que se había quedado incomunicada después de que la autovía dividiera al polígono en dos y una de esas zonas no contara con acceso directo a la autovía del Almanzora.

Manuel Guzmán destaca que este acceso beneficiará también a las instalaciones de la ITV de Albox y recuerda que el proyecto se ha planificado de manera coordinada con el Ayuntamiento del municipio, gobernado por el Partido Popular. El parlamentario del PP ha remarcado que "el Gobierno de Moreno está demostrando con hechos su compromiso con las infraestructuras que generan actividad económica y empleo".

Asimismo, señala que el nuevo acceso permitirá mejorar la competitividad de las empresas del polígono y reforzar el atractivo del municipio para nuevas inversiones. Por último, Guzmán subraya el compromiso del Gobierno andaluz con la provincia de Almería, y afirma que "frente a años de promesas incumplidas, hoy hay una Junta que escucha, planifica y ejecuta proyectos que mejoran la vida de los vecinos como este ramal al que se ha destinado casi un millón de euros".

Por su parte, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha valorado muy positivamente esta actuación y ha señalado que "se trata de una infraestructura muy necesaria, que el municipio llevaba años reclamando y que por fin va a ser realidad". Además, ha destacado que el nuevo acceso "mejorará la seguridad, agilizará el tráfico y facilitará la actividad de las empresas instaladas en el polígono".

Alfonso ha añadido que "este proyecto demuestra que cuando las administraciones trabajan de la mano, se consiguen soluciones reales para los vecinos", agradeciendo la implicación del Gobierno andaluz para hacer posible esta actuación.