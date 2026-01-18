El PP de Almería celebra este domingo el Día del Migrante en Huércal-Overa en el marco del Festival de las Naciones

Celebración del Día del Migrante en Huércal-Óvera (Almería). - PP ALMERÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador del Partido Popular en la comarca del Almanzora (Almería), Guillermo Casquet, y la diputada provincial Esther Álvarez, han participado este domingo en el Día del Migrante, celebrado en Huércal-Overa en el marco del Festival de las Naciones, una iniciativa organizada por el Consistorio del municipio con el objetivo "de fomentar la convivencia, el respeto y el reconocimiento de la riqueza cultural que aportan los vecinos procedentes de distintos países".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el evento ha reunido a "numerosos vecinos y asociaciones" en una jornada de encuentro y participación en la que se ha puesto de manifiesto la diversidad cultural del municipio. El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para "seguir construyendo un municipio abierto, integrador y solidario, en el que todas las personas que viven en Huércal-Overa se sientan parte de una misma comunidad, independientemente de su origen".

Por su parte, Casquet ha subrayado que Huércal-Overa es "un ejemplo de convivencia y de integración real", señalando que la inmigración "no solo forma parte de nuestra realidad social, sino que contribuye de manera decisiva al desarrollo económico, cultural y humano de nuestros pueblos". En este sentido, ha valorado el trabajo que realizan los ayuntamientos y las asociaciones para favorecer la inclusión y la cohesión social.

Asimismo, Casquet ha añadido que desde el Partido Popular "defendemos una política de integración basada en el respeto, la igualdad de derechos y deberes y la convivencia", y ha destacado que actos como el Día del Migrante "refuerzan los valores de tolerancia y entendimiento que deben prevalecer en nuestra sociedad".