PP Almería celebra la inversión de la Junta en mejoras de climatización en 38 centros educativos de El Ejido

La parlamentaria andaluza del Partido Popular (PP) de Almería, Julia Ibáñez, ha destacado que 38 centros educativos de El Ejido recibirán casi 700.000 euros de la Junta de Andalucía antes de que finalice el año, con el objetivo de "mejorar la climatización de las aulas y garantizar unas condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado".

Según ha informado el PP de Almería en una nota, Ibáñez ha señalado que esta inversión "mejora de forma directa el bienestar y la calidad educativa en los centros, especialmente en un municipio como El Ejido, donde las altas temperaturas hacen imprescindible contar con aulas bien climatizadas".

En este sentido, la parlamentaria ha remarcado que "estas actuaciones permiten que los alumnos estudien en condiciones óptimas, favoreciendo su concentración, rendimiento y salud".

Las ayudas se repartirán por centros de todos los núcleos ejidenses, lo que demuestra, según la parlamentaria popular, "el compromiso del Gobierno andaluz con todo el municipio, sin dejar a ningún núcleo atrás".

En concreto, en Almerimar recibirá financiación el CEIP Bahía de Almerimar y el CEIP Almerimar; en Balerma, el CEIP Miguel Servet y el IES Mar Azul. En El Ejido se beneficiarán los CEIP Santiago Ramón y Cajal, Laimún, Teresa de Jesús, Tierno Galván, Diego Velázquez, Loma de Santo Domingo y José Salazar, así como el C.E.PER Pablo Freire, el C.E.PER de Ciavieja, el CPM El Ejido, las Escuelas Infantiles Las Margaritas, Gloria Fuertes, Gabriela Mistral y Punta Sabinar, la EOI El Ejido.

Además, en El Ejido se beneficiarán varios institutos, entre ellos, el IES Luz de Mar, Murgi, Pablo Ruiz Picasso, Fuente Nueva y Santo Domingo.

Por otro lado, en el núcleo de Las Norias recibirán ayudas los centros Luz de Poniente, Mirasierra, San Ignacio de Loyola, Las Norias, Sol de Portocarrero y Francisco Montoya.

En Matagorda, el CEIP Solymar; en Pampanico, el CEIP Punta Entinas; en San Agustín, el CEIP San Agustín; en Tarambana, el CEIP Artero Pérez; y en Santa María del Águila, los CEIP Santa María del Águila, Andalucía y Jesús de Perceval, además del IES Santa María del Águila.

En esta línea, Ibáñez ha destacado que "este es un compromiso cumplido del Gobierno andaluz con El Ejido y con su comunidad educativa", y ha subrayado que "frente a años de promesas incumplidas, vemos inversiones reales que llegan a los centros y mejoran el día a día de miles de alumnos".

Por último, la parlamentaria almeriense ha destacado que "estas ayudas reflejan una manera responsable de gobernar, apostando por la educación pública, el bienestar del alumnado y cumpliendo con la palabra dada". "Desde el PP seguiremos trabajando para que El Ejido continúe siendo una prioridad en las políticas educativas de la Junta", ha concluido.