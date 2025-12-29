PP de Almería celebra un partido de fútbol solidario e impulsa la recogida de juguetes: "Va más allá del deporte"

Partido benéfico del PP de Almería - PP

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Almería ha celebrado junto a Nuevas Generaciones un partido de fútbol solidario celebrado este lunes en Huércal de Almería. De forma paralela, se ha llevado a cabo una recogida de juguetes con el objetivo de ayudar "a niños y a familias que más lo necesitan". Los juguetes han sido entregados a la asociación Argar de Almería, dedicada a apoyar a niños con cáncer y a sus familias.

Según ha enmarcado el partido en una nota, la presidenta de la asociación, Rosa María Onieva, ha sido la encargada de recoger los juguetes y ha agradecido públicamente la iniciativa, destacando la importancia de este tipo de acciones solidarias y el compromiso mostrado por todos los participantes y asistentes.

Por su parte, el secretario general del PP de Almería, Francisco Bellido, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros "que van más allá de lo deportivo y ponen de manifiesto el compromiso social del partido y de Nuevas Generaciones con quienes más lo necesitan".

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, ha destacado que iniciativas como esta "demuestran que el deporte es una excelente herramienta para fomentar valores como la solidaridad, la convivencia y el apoyo a entidades sociales que realizan una labor imprescindible".

Por último, el presidente de Nuevas Generaciones de Almería, Diego Martínez, ha puesto en valor la implicación de los jóvenes en este tipo de actividades solidarias y ha señalado que "desde NNGG seguiremos impulsando iniciativas que combinen deporte, participación y compromiso social, porque es una forma directa de estar cerca de quienes más lo necesitan y de colaborar con asociaciones que realizan una labor fundamental en nuestra provincia".