PP de Almería dice que lo anunciado por Ábalos en infraestructuras ferroviarias "ya estaba comprometido e iniciado"

Publicado 07/03/2019 14:46:59 CET

ALMERÍA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha indicado que los anuncios realizados este jueves por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, respecto a las infraestructuras ferroviarias "ya estaba comprometido e iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy" y ha asegurado que "lo único" que ha hecho el PSOE en ocho meses en ejecutivo "ha sido retrasar las licitaciones y adjudicaciones de la línea de AVE; presupuestar 347 millones para no invertir, como hacen siempre y paralizar los proyectos de mejora de la conexión con Granada".

En un comunicado, el diputado nacional Juan José Matarí ha acusado al Gobierno socialista de "pretender paralizar" inversiones en carreteras como la conexión de la A-7 con la A-92 en Viator; el tercer carril de la A-7 en Roquetas-Aguadulce; y el enlace de Roquetas y El Ejido con la A-7.

"No ha traído nada nuevo para la provincia y se ha querido adjudicar unos logros que consiguió el Gobierno del Partido Popular", ha remarcado Matarí, quien ha señalado que el anterior ejecutivo dejó elaborado un calendario y un presupuesto con programación plurianual para el AVE; la licitación de todos los proyectos del AVE a Almería; adjudicado el soterramiento del paso a nivel de El Puche y la puesta en marcha de toda la integración.

A esto, ha añadido la licitación de dos tramos, el de Pulpí-Vera y Río Andarax-El Puche; 700 millones para invertir en los años 2019, 2020, 2021 y 2022; y la licitación del proyecto de construcción del cambiado de ancho de vía en Granada en mayo de 2018.

Para Juan José Matarí la moción de censura y el cambio de gobierno vino a "ralentizar las licitaciones y adjudicaciones que el Gobierno del PP había llevado a cabo en las infraestructuras de la provincia" y ha lamentado que, por el momento, se hayan "perdido más de seis meses, lo que va a provocar un retraso importante en una obra como la del AVE, que sería una realidad en 2023 si se hubiera cumplido con el cronograma presentado por el Ministro del PP, Íñigo de la Serna, en Almería".

"Hoy todos los tramos deberían estar adjudicados y en marcha, pero esto no ha sido posible porque hemos tenido un Gobierno que no ha pensado en los intereses de los almerienses. Lo que necesitan Almería y España es un gobierno fiable, que no mienta, que no traicione y que cumpla sus compromisos, y eso lo vamos a conseguir a partir del 28 de abril con Pablo Casado como presidente de todos los españoles", ha finalizado.