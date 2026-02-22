El PP de Almería exige al Gobierno explicaciones sobre los retrasos en la pasarela sobre el río Andarax

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en relación con la proyectada pasarela peatonal sobre la desembocadura del río Andarax, destinada a conectar el Paseo Marítimo con el Paseo de Ribera de la ciudad de Almería.

Martínez Labella ha señalado en una nota que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), anunció en septiembre de 2022 la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto por un importe de 143.243 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, más de tres años y medio después, "el proyecto sigue sin concluirse", ha apostillado.

La diputada ha explicado que el 25 de junio de 2024 el Servicio Provincial de Costas trasladó al Ayuntamiento el estudio de alternativas para que se pronunciara sobre la solución más adecuada, y que el 5 de agosto el Consistorio remitió su respuesta indicando la opción que consideraba más idónea. "Desde entonces no consta comunicación formal alguna por parte del Ministerio", ha señalado.

Ante esta situación, Martínez Labella ha solicitado al Gobierno que aclare si considera proporcionado el tiempo transcurrido desde la adjudicación del contrato en relación con el alcance técnico del proyecto, teniendo en cuenta que el plazo inicial de doce meses se ha multiplicado por más de tres.

Asimismo, la diputada 'popular' ha reclamado que el Ministerio concrete qué actuaciones técnicas específicas se han desarrollado desde agosto de 2024 y cuáles permanecen pendientes, más allá de la afirmación genérica realizada en abril de 2025 por la Dirección General de que la justificación de la solución elegida "requiere su tiempo".

En su iniciativa parlamentaria, también ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que detalle en qué estado exacto de tramitación se encuentra actualmente la redacción del proyecto y si las consideraciones trasladadas por el Ayuntamiento de Almería han sido o serán incorporadas al documento definitivo.

Martínez Labella ha exigido además al Gobierno que informe de si el Miteco dispone de un calendario cerrado para concluir el análisis y aprobar el proyecto, o si por el contrario, la tramitación continúa sin una previsión temporal cierta.

Del mismo modo, ha solicitado que se aclare si el Ministerio tiene previsto proceder a la licitación de las obras a lo largo del año 2026. La diputada del PP ha concluido afirmando que "los almerienses merecen plazos claros, compromiso institucional y avances reales en una infraestructura clave para mejorar la conexión urbana y el desarrollo de nuestra ciudad".