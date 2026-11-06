El PP de Almería inaugura su nueva sede en Benahadux como reflejo de un partido "identificado con los vecinos"

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto a la presidenta del PP de Benahadux y alcaldesa, Noelia Damián. - PP ALMERÍA

BENAHADUX (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este viernes junto a la presidenta del PP de Benahadux y alcaldesa, Noelia Damián, la sede local, un lugar de encuentro para todos los vecinos de Benahadux cuya apertura constituye "un gran éxito" y demuestra que el PP es "un partido identificado con los vecinos y con vocación de permanencia en Benahadux".

Fernández-Pacheco ha subrayado que estas instalaciones deben convertirse en un espacio de encuentro abierto a todo el municipio. "Una sede local es mucho más que un local comercial. Tiene que ser un espacio que los vecinos entiendan como propio. No es para los afiliados, es para todos los vecinos, para todo el que tenga una idea o una sugerencia", ha afirmado.

En un acto, en el que también ha participado la número 1 al Congreso, Carmen Crespo, así como otros candidatos y vicesecretarios del partido como José Antonio García o Aránzazu Martín, Fernández-Pacheco ha señalado que las elecciones del 29-N son una cita "determinante" para el futuro de la provincia y de Andalucía, así como para el cambio político en España.

El presidente provincial ha defendido que "Almería se encuentra en un momento clave" y ha llamado a trasladar a los ciudadanos la importancia de estos comicios, en los que, según ha señalado, "están en juego las infraestructuras, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo de la provincia".

Asimismo, ha asegurado que el PP cuenta con "un proyecto nacional, el mejor líder y unos candidatos almerienses con experiencia y compromiso con la provincia". En su intervención ha enumerado algunos de los asuntos que considera prioritarios para Almería, como las conexiones ferroviarias, las infraestructuras eléctricas, la seguridad y las obras hidráulicas.

En concreto, ha cuestionado la situación de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid, el nivel de inversión en infraestructuras eléctricas en la comunidad autónoma y el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. También ha reclamado que las obras hidráulicas pendientes para Andalucía reciban la atención necesaria.

"Almería ha sufrido los agravios de Pedro Sánchez durante estos ocho años y es importante que expliquemos a todo el mundo que nos estamos jugando mucho más que cambiar de presidente: tener un presidente al que le importemos o al que le demos igual", ha manifestado.

Fernández-Pacheco ha concluido su intervención con un mensaje de esperanza y ha pedido a los representantes y afiliados del partido que trasladen a los ciudadanos un mensaje de "ilusión" del PP ante la próxima cita electoral.

Por su parte, la número 1 del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha felicitado a Noelia Damián por la inauguración de la nueva sede y ha destacado el papel de los alcaldes del PP como referentes de cercanía y atención a los ciudadanos.

En relación con las elecciones del 29-N, Crespo ha pedido la movilización de los almerienses, ha defendido la "necesidad" de un cambio de Gobierno en España y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener "una política de polarización" y de utilizar las instituciones con "criterios partidistas". Frente a ello, ha reivindicado la gestión municipal de los alcaldes populares y ha puesto como ejemplo la labor de Noelia Damián en Benahadux.

Crespo también ha abordado cuestiones como la revalorización de las pensiones, el empleo juvenil, los autónomos, los emprendedores y la seguridad ciudadana y ha reclamado más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la provincia.

En cuanto a las necesidades de Almería, ha señalado que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo permitiría "reforzar la colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, impulsando proyectos relacionados con las desaladoras, las infraestructuras viarias y las conexiones de la provincia con otros territorios, además de una política migratoria legal y ordenada".

"Almería se juega mucho porque hemos visto el antes y el después con Juanma Moreno y ahora necesitamos que el Gobierno de España esté gobernado por el PP para seguir adelante junto con la Diputación y la Junta", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del PP de Benahadux y alcaldesa del municipio, Noelia Damián, ha mostrado su satisfacción por la inauguración de la nueva sede local, un espacio que, según ha explicado, se ha preparado "con muchísima ilusión" para compartir momentos y mantener el contacto permanente con los vecinos.

Damián ha aprovechado el acto para destacar la importancia de las próximas elecciones generales y pedir el apoyo al PP, poniendo en valor la colaboración que el municipio ha recibido de las administraciones gobernadas por esta formación.

En este sentido, ha agradecido el respaldo de la Diputación Provincial en proyectos como el teatro y el pabellón municipal, así como la implicación de la Junta de Andalucía en actuaciones como el centro de salud y la residencia, actualmente en construcción.

La alcaldesa ha defendido que el municipio necesita mantener esa colaboración institucional y ha señalado que contar con un Gobierno de España del PP "facilitaría el diálogo para sacar adelante proyectos pendientes". Entre ellos, ha destacado la cesión de un tramo de la carretera N-340 para posibilitar la construcción de un polígono industrial.

"Necesitamos que Feijóo sea el próximo presidente de España porque nuestros diputados y senadores le van a trasladar las necesidades de nuestro municipio para que nos ayude y colabore con nosotros", ha concluido.