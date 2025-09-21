El PP de Almería insta al Gobierno a "garantizar los recursos necesarios" para mejorar en la prevención del Alzheimer

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha destacado este domingo, Día Mundial del Alzheimer, que el Partido Popular "está al lado" de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias y ha exigido al Gobierno de España "que garantice los recursos necesarios para mejorar en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de una dolencia que es la principal causa de demencia a nivel mundial y constituye un reto sociosanitario de primer orden".

En una nota, Torregrosa explica que en España "más de 800.000 personas conviven con la enfermedad y cada año se detectan en torno a 40.000 nuevos casos", aunque "también existe entre el 30 y el 40% de los casos que no son diagnosticados", por ello desde el PP consideran que "es prioritario que haya recursos suficientes y una respuesta integral: sanitaria, social y comunitaria".

La diputada del PP señala que su grupo parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso en la que se exige al Gobierno que trabaje con "un enfoque sociosanitario, desde el consenso real con las comunidades autónomas y desde la coordinación plena con los representantes de los pacientes y de sus familiares y cuidadores, de los profesionales del ámbito sanitario y los servicios sociales, de la industria farmacéutica y de las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria".

Además, Torregrosa insta al Gobierno a "cumplir con sus compromisos", en particular "en lo relativo a la consecución de un sistema de dependencia de calidad en el que el acceso a las prestaciones por parte del Estado no se demore más de 30 días", así como a "apostar de forma firme" por la investigación y la "agilización" en el acceso a innovaciones terapéuticas "de forma cohesionada y equitativa, contando con las comunidades autónomas y dotándolas de recursos presupuestarios suficientes".

"El coste total del tratamiento del Alzheimer supone más de 10.000 millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB nacional. El coste medio oscila entre 17.100 euros y los 28.200 por paciente al año, cifra que puede verse aumentada hasta los 41.700 euros en los casos que presentan mayor gravedad", ha explicado.

Por último, la diputada del PP afirma que "todo el Partido Popular de Almería se suma a las reivindicaciones de los afectados y mostramos nuestro apoyo y cariño a las familias, asociaciones y profesionales que se desviven cada día por el bienestar de las personas con Alzheimer".