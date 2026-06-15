El PP de Almería lleva al Congreso la "paralización" de la nueva comisaría de Policía Nacional

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella, junto a las dependencias de la Policía Nacional en la capital. - PP

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al Gobierno central por la "paralización" de la nueva comisaría de Policía Nacional proyectada para la capital, una actuación que, según ha apuntado, está contemplada en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025.

Según ha señalado la parlamentaria almeriense en una nota, esta infraestructura fue incluida por el Ministerio del Interior dentro de la planificación estatal destinada a modernizar y mejorar las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si bien ha lamentado que, una vez concluido el periodo de vigencia del plan, "no se haya producido ningún avance para su ejecución".

"Resulta incomprensible que una infraestructura considerada necesaria por el propio Gobierno haya permanecido completamente paralizada durante estos años. No se ha iniciado el proyecto, no se han dado pasos para su desarrollo y ni siquiera se han impulsado las actuaciones previas indispensables para hacerla realidad", ha reprochado.

Martínez Labella ha sostenido, además, que el Ministerio del Interior "ni siquiera se ha dirigido" al Ayuntamiento de Almería. "No consta que haya solicitado una parcela al Ayuntamiento ni que haya mantenido contactos institucionales para buscar una ubicación adecuada para las nuevas instalaciones", ha asegurado.

Por ello, el Grupo Popular ha solicitado al Ejecutivo que explique cuáles son las razones que han impedido la ejecución de la nueva comisaría, qué actuaciones concretas ha desarrollado desde enero de 2019 para impulsar este proyecto, y si el Ministerio del Interior mantiene su compromiso con esta infraestructura o ha decidido "abandonarla definitivamente".

"Los almerienses tienen derecho a saber si el Ejecutivo sigue apostando por esta nueva comisaría o si ha renunciado a ella sin ofrecer ninguna explicación. Hablamos de una infraestructura importante para garantizar que la Policía Nacional disponga de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales y futuras del servicio", ha explicado.

Martínez Labella ha advertido de que la falta de inversión en infraestructuras de seguridad "se está convirtiendo en una constante del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Almería" y ha criticado que "proyectos anunciados hace años continúen sin materializarse".

"No se puede anunciar una actuación, incluirla en un plan oficial y después dejarla guardada en un cajón durante años. Almería necesita hechos y compromisos cumplidos, no promesas que terminan convirtiéndose en papel mojado", ha manifestado.

La diputada 'popular' ha reclamado al Ministerio del Interior que aclare si considera que las actuales dependencias de la Policía Nacional reúnen las condiciones adecuadas para prestar servicio a los ciudadanos y qué medidas prevé adoptar para garantizar unas instalaciones acordes con las necesidades operativas y funcionales de la ciudad.

"El Gobierno tiene la obligación de ofrecer respuestas claras y de cumplir con los compromisos adquiridos con Almería. La seguridad de los ciudadanos y las condiciones de trabajo de nuestros agentes merecen más atención de la que están recibiendo por parte del Ejecutivo", ha apostillado.