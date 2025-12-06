El PP de Almería participa en los ciclos de Greenpeace y defiende su política de transición energética

El PP de Almería participa en los ciclos de Greenpeace a través de la parlamentaria 'popular' andaluza Julia Ibáñez y defiende su política de transición energética - PP

ALMERÍA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha participado en el ciclo de charlas organizado por Greenpeace sobre cambio climático, en un encuentro celebrado en la Biblioteca Villaespesa. Así, la parlamentaria 'popular' andaluza Julia Ibáñez ha intervenido en el coloquio junto a diferentes expertos, donde ha puesto de manifiesto el "firme compromiso del Partido Popular con la lucha contra el cambio climático y la transición energética".

Ibáñez ha destacado que "el 69% de la generación eléctrica de Andalucía procede ya de fuentes limpias, un avance que ha crecido de forma exponencial en los últimos años". Asimismo, ha recordado que Andalucía "es la primera comunidad de España en autoconsumo" y ha defendido que "estamos de acuerdo en fomentar las comunidades energéticas y el autoconsumo, porque son herramientas clave para un modelo más sostenible y eficiente".

Durante su intervención, la parlamentaria ha valorado "el papel de Almería como referente en sostenibilidad", al tiempo que ha señalado que "tenemos la suerte de vivir en una provincia donde los invernaderos actúan como sumideros de CO2". En este sentido, ha rechazado la idea de enfrentar sostenibilidad y agricultura: "En el Partido Popular estamos plenamente convencidos de que son absolutamente compatibles".

Asimismo, Ibáñez ha incidido en que Andalucía "tiene su propia Estrategia Energética 2030, aprobada en junio de 2022, con el objetivo de establecer las orientaciones para desarrollar la política sectorial de ahorro y eficiencia energética, fomentar las energías renovables y desarrollar las infraestructuras energéticas, con la finalidad de garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible".

Ha valorado que "el potencial de recursos renovables en la comunicad, unido al éxito de las iniciativas ya implementadas y al ritmo de instalación de nueva capacidad verde en los dos últimos años, ha llevado al Ejecutivo de Juanma Moreno a elevar sus metas iniciales".

En este sentido, la parlamentaria del PP ha recordado en un comunicado que "entre los objetivos fijados por Andalucía está que en 2030 las energías renovables representen el 48,5% del consumo final de energía de la comunidad, superando el 42% planteado en el objetivo vigente y el 48% marcado a nivel nacional".

En cuanto a la generación eléctrica, ha precisado que "la Junta establece una meta del 82% de electricidad procedente de fuentes renovables, frente al 75% actual y por encima del objetivo del 81% fijado para el conjunto de España".

Ibáñez ha destacado que el Gobierno del PP, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, "ha elaborado e implantado una hoja de ruta para impulsar el autoconsumo colectivo y el desarrollo de comunidades solares y energéticas en la región".

Con esta iniciativa, ha incidido, "la Junta reafirma su compromiso con la transición hacia un modelo energético más descentralizado, distribuido, descarbonizado y participativo, en el que la ciudadanía y las entidades locales tengan un papel protagonista en la generación y gestión de energía sostenible en Andalucía".

Por último, ha señalado que el PP de Almería "reafirma, con esta participación en los ciclos de Greenpeace, su voluntad de seguir impulsando políticas responsables, basadas en el diálogo, la ciencia y el desarrollo sostenible".