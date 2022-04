El PP almeriense muestra su apoyo al sector del transporte e insta al Gobierno a "escuchar sus reivindicaciones"

ALMERÍA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Infraestructuras y Movilidad del PP, José Antonio García, el secretario de Transportes, Manuel Abad; el senador Luis Rogelio Rodríguez y los parlamentarios andaluces Ramón Herrera y Rosalía Espinosa han mantenido una reunión con el portavoz de la Asociación de Transportistas de Almería (Atralme), Juan Álvarez, y la representante de la citada entidad Yolanda Águila, "en la que han escuchado sus demandas y su enorme preocupación" por cómo transcurre la situación desde la huelga.

Concretamente, los representantes de los transportistas de Almería han trasladado al PP su "preocupación" por contar con un Gobierno en España "que no está resolviendo sus problemas, de ahí que no descarten la convocatoria de otra huelga si la situación sigue enquistada", destaca la formación en un comunicado.

Además, los transportistas han destacado "la importancia de apostar por el asociacionismo en el sector" y han solicitado al Partido Popular "que traslade a la Junta la necesidad de poner en marcha el Consejo Andaluz del Transporte".

Asimismo, los representantes de Atralme "han agradecido el apoyo que reciben por parte de la Diputación", gobernada por el Partido Popular, que "les concede una subvención nominativa anual para poder realizar actividades formativas y otro tipo de acciones dentro de la asociación".

Desde el Partido Popular, García "ha lamentado la actitud del presidente del Gobierno" ante un conflicto generado por las "nefastas políticas" que está llevando a cabo Pedro Sánchez al frente del Gobierno y "que han situado a los transportistas en una situación límite como consecuencia de la brutal subida que han sufrido los combustibles".

En este sentido, el dirigente popular ha asegurado que es "prioritario" que tal y como ya le ha pedido el PP en otras ocasiones, "Sánchez escuche al sector". "Tenemos a un presidente que no está en la calle, que no atiende los problemas de la gente y es fundamental que se siente con los transportistas y escuche sus justas reivindicaciones porque lo que no es lógico es que pierdan dinero por ir a trabajar".

Por último, el vicesecretario del PP ha afirmado que las medidas del Gobierno central son un "parche" y no solucionan una situación que cada día que pasa "es más insostenible", con unos precios en el combustible que siguen siendo muy altos a pesar de la bajada de 20 céntimos en gasolina y gasoil aplicada desde hace unos días.

Finalmente, José Antonio García ha subrayado que el Partido Popular de Almería volverá a llevar iniciativas a todas las cámaras "para defender a un sector prioritario para la provincia de Almería, motor de empleo y riqueza en nuestra tierra".