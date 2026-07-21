El PP de Cantoria (Almería) denuncia ante la Guardia Civil daños en el coche de su portavoz municipal

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CANTORIA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El PP de Cantoria (Almería) ha denunciado ante la Guardia Civil los daños ocasionados en el vehículo de su portavoz municipal, Saturnino Fernández, que ha aparecido con las dos ruedas delanteras rajadas cuando se encontraba estacionado en la vía pública frente a su domicilio.

Según ha trasladado la formación en un comunicado, se trata de un "acto de intimidación" dirigido contra la labor de oposición que desarrolla en el Ayuntamiento.

El suceso se produjo días después del último pleno municipal, en el que el grupo popular formuló diversas preguntas y denuncias sobre la gestión del equipo de gobierno. El partido ha indicado que los hechos están bajo investigación y ha confiado en que la revisión de las cámaras de seguridad existentes en la zona permita esclarecer su autoría.

Los 'populares' han asegurado que este tipo de actuaciones "traspasan todas las líneas rojas" y han lamentado que se intente amedrentar a representantes públicos mediante actos vandálicos.

Fernández ha afirmado que "quienes creen que con este tipo de acciones van a silenciar a la oposición se equivocan por completo". "Han rajado unas ruedas, pero no van a callar nuestra voz. Si pretendían intimidarnos, han conseguido justo lo contrario: vamos a seguir trabajando con más determinación, preguntando y defendiendo los intereses de los vecinos de Cantoria", ha asegurado.

El portavoz municipal ha calificado lo ocurrido como "un acto cobarde y absolutamente intolerable" y ha señalado que "cuando faltan argumentos, algunos recurren a la intimidación". "Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo desde el respeto, la legalidad y la defensa de la transparencia", ha apostillado.