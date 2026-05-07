El PP critica los "trastornos" y "trampantojos" a las cuentas públicas del Gobierno debido a la falta de presupuestos

Archivo - El vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, en una imagen de archivo. - PP MELILLA - Archivo

VERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha criticado este jueves los "trastornos" en las cuentas públicas que efectúa el Gobierno, al que ha acusado de hacer "trampantojos" para poder hacer frente a cuestiones como el pago de pensiones debido a la ausencia de presupuestos durante "toda la legislatura".

"Nos dice que hay una hucha de las pensiones, pero no nos dice que ha incrementado en más de 90.000 millones de euros la deuda de las pensiones", ha apuntado Bravo en declaraciones a los medios en Almería, donde ha apuntado el uso de "otros recursos" por parte del Ejecutivo para hacer frente a sus obligaciones.

En este sentido, ha hecho referencia a las "deficiencias" y "lagunas" detectadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en la información que publica España sobre los mayores beneficiarios de los fondos europeos de recuperación vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para asegurar que "no hay gestión".

El dirigente 'popular' ha afeado los "enormes reparos" advertidos desde los órganos de fiscalización "porque se han utilizado los fondos europeos para cuestiones que no eran para lo que estaban previstos".

"Este es el resultado de no tener gestión, de no tener presupuestos", ha insistido Bravo, quien ha recalcado que con la ausencia de unas "previsiones mínimas" no existe una planificación adecuada para determinar "cuántas inversiones van a tener que hacer" o "cuánto va a ser la cotización de la Seguridad Social que van a tener que pagar por sus trabajadores".