PP-A destaca que la cooperación institucional ha permitido "respuesta eficaz" en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha destacado que "la coordinación, la cooperación y la lealtad entre las administraciones" permiten ofrecer "una respuesta más eficaz" ante situaciones de emergencia y alcanzar "mayores éxitos cuando existe un objetivo común: proteger a la población y salvar vidas", como es el caso del incendio forestal declarado el pasado jueves, 9 de julio, en Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de 13 personas.

Así lo ha señalado Jurado este lunes en Córdoba durante el acto organizado por Nuevas Generaciones con motivo del XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, donde ha trasladado el "cariño y condolencia" del PP-A a las víctimas y a sus familiares tras la tragedia provocada por el incendio. Asimismo, ha mostrado su cercanía con todas las personas afectadas, especialmente con quienes continúan fuera de sus hogares, y ha advertido de que "aún queda mucho camino que recorrer para seguir acompañándolos".

La vicesecretaria ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno, y por el equipo técnico del consejero Antonio Sanz, junto con la actuación coordinada de los ayuntamientos, la Administración autonómica y el Estado.

Jurado también ha expresado el reconocimiento del PP andaluz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos provinciales y locales, Protección Civil y los voluntarios que han participado en la respuesta frente al incendio.

Para concluir, la popular ha remarcado que "cuando todos estamos juntos, cuando todos trabajamos con un objetivo común, somos capaces de alcanzar mayores éxitos", y ha defendido que "la política debe ser útil" y que la sociedad "debe ver a sus representantes trabajando unidos ante las oportunidades y necesidades colectivas".