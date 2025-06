El PP exige la "ejecución urgente" de los espigones de Balerma (Almería) y critica el incumplimiento del aporte de arena

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PP por Almería, Julia Ibáñez, y la diputada nacional Ana Martínez Labella han reclamado este martes al Gobierno central que ejecute "urgentemente" los espigones de la playa de Balerma, en El Ejido (Almería), y lleve a cabo la aportación de arena comprometida, ya que "sin ella el Ayuntamiento no puede instalar los servicios de playa".

Ambas dirigentes han visitado junto a un grupo de vecinos esta zona del litoral, que, según han indicado, afronta "un verano más sin una solución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las peticiones del Ayuntamiento, del alcalde, Francisco Góngora, y de los vecinos de este núcleo ejidense, que temen que la regresión de la playa siga yendo a más" sin que el Ejecutivo actúe.

En un comunicado, Ibáñez ha afirmado que los balermeros están "hartos de tantas mentiras y promesas incumplidas por parte del Gobierno de Sánchez" y ha señalado que "en octubre de 2022 ya el subdelegado del Gobierno, José María Martín, se comprometió a tener el proyecto listo en meses para salvar la playa".

"Han transcurrido más de dos años y medio desde que personalmente el subdelegado se comprometió con Balerma y mintió. Además, en marzo de 2023 José María Martín volvió a declarar en los medios de comunicación que las obras empezarían a finales de ese año y nuevamente volvió a mentir. En definitiva, llevamos siete años esperando a que el Gobierno de Sánchez haga algo, porque a día de hoy no hay nada nuevo", ha manifestado.

También ha señalado que, "a las puertas del verano, el Gobierno tampoco haya cumplido con la promesa de aportación de arena a la que se comprometió para intentar salvar la situación mientras se construyen los espigones".

"El PSOE asegura que está preocupado por este asunto, pero la preocupación no consiste en salir en una foto y hacer declaraciones, consiste en actuar y construir los espigones que son competencia exclusiva del Gobierno de la Nación", ha indicado la parlamentaria 'popular'. Por ello, ha pedido tanto al PSOE de Almería como al de El Ejido que "den un paso al frente y no sigan permitiendo la dejación actual del Gobierno de España".

"Es necesario que se ejecuten urgentemente los espigones al igual que la aportación de arena comprometida para que el Ayuntamiento pueda instalar los servicios de playa ya que es preciso porque no se pueden montar los módulos de baño piedra sobre piedra. Por tanto, instamos al PSOE almeriense a no seguir de brazos cruzados y exigir a sus compañeros en Madrid que actúen cuanto antes, porque Balerma no puede esperar más", ha aseverado.

Por su parte, la diputada nacional Ana Martínez Labella ha afirmado que "pasan las semanas, los meses y los años y Balerma sigue sin contar con la solución definitiva por parte del Gobierno de España para frenar el avance del mar que amenaza con tragarse las viviendas y los negocios de este precioso núcleo pesquero de El Ejido".

Martínez Labella ha acusado a "el Ministerio y la Dirección de Costas que prefieren mirar hacia otro lado en un caso tan grave como este, en lugar de actuar con contundencia y construir los espigones de una vez por todas".

"'Estamos trabajando', siempre la misma coletilla por parte del Gobierno cuando le preguntamos en el Congreso. Se dedican a realizar estudios y proyectos que no muestran y que no concretan nada, mientras la angustia de los vecinos de Balerma va en aumento", ha subrayado.

Asimismo, la diputada nacional ha reclamado "una solución urgente desde la transparencia y el consenso" y ha pedido al Gobierno que "no siga perdiendo el tiempo porque ya es demasiado tarde".