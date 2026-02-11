El PP exige al Gobierno "actuaciones urgentes" ante el "grave deterioro" de la A-7 a su paso por el Levante almeriense

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella durante una sesión plenaria. - PP

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella ha advertido este miércoles del "grave deterioro" que presenta la autovía A-7 a su paso por el Levante almeriense y ha exigido "actuaciones urgentes" al Gobierno central ante el estado de una infraestructura por la que circulan miles de vehículos a diario.

En un comunicado, Martínez Labella ha alertado de que la situación actual supone un "riesgo evidente" y ha anunciado el registro de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer las inversiones realizadas, las actuaciones previstas y los siniestros registrados en este tramo.

"Estamos ante un patrón que ya conocemos demasiado bien: falta de mantenimiento, ausencia de inversión y abandono de las infraestructuras del Estado en la provincia de Almería", ha afirmado.

La diputada del PP ha advertido de que esta "dejadez" recuerda a lo ocurrido con el ferrocarril, "donde la falta de inversiones y de mantenimiento ha tenido consecuencias gravísimas e irreversibles", y ha mostrado su "preocupación ante la posibilidad de que este mismo abandono se haya trasladado también a las carreteras".

En concreto, el Grupo Popular ha reclamado conocer cuánto se invierte en el mantenimiento de la autovía, qué actuaciones se están llevando a cabo y cuántos accidentes e incidencias se han producido en los últimos cinco años en este tramo.

La diputada popular ha solicitado también información detallada sobre el presupuesto previsto para 2026, "así como si el Ministerio es consciente del estado actual de la A-7 y de la peligrosidad que presenta para los usuarios".

Martínez Labella ha querido conocer además con qué medios humanos y materiales cuenta el Ministerio para la inspección y supervisión periódica de la autovía y con qué frecuencia se realizan estas revisiones.

"Almería no puede seguir pagando las consecuencias del abandono del Gobierno de España. Exigimos inversiones inmediatas, un mantenimiento continuo y responsabilidad política porque cuando no se mantienen las infraestructuras, las consecuencias pueden ser terribles y, lo que es peor, irreversibles", ha sentenciado.