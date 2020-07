PP-A exige al PSOE-A que "pare la campaña de difamación contra el Cabo de Gata"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz y portavoz de Agricultura y Medio Ambiente, José Ramón Carmona, ha defendido este miércoles la gestión de la Junta en el proyecto de acondicionamiento del Cortijo 'Las Chiqueras', y ha exigido al PSOE que "deje su campaña de difamación contra Almería y contra el Cabo de Gata".

El diputado 'popular' ha defendido en una nota que dicho proyecto "tiene el respaldo cien por cien de los técnicos y de todos los informes medioambientales", que "proviene de la época del PSOE", y ha subrayado que "reduce de manera muy considerable lo que había planteado desde el principio el PSOE".

"No hay ni un solo metro más a lo que actualmente ya tiene construido el cortijo", ha remarcado en esa línea el representante del PP-A, quien ha apuntado que el PSOE "hace tiempo que tendría que haber pedido perdón a todos los almerienses por todas las atrocidades hechas en el litoral, como el caso del Algarrobico, un ejemplo de la falta de escrúpulos más absoluta de los gobiernos socialistas en la Junta, que miraba hacia otro lado mientras se cometían esas barbaridades", según ha opinado.

Carmona ha defendido que "el gobierno de Juanma Moreno es absolutamente escrupuloso con los informes técnicos, y no vamos a dejar pasar falsedades que intentan dañar el buen nombre del Cabo de Gata", y "menos aún en mitad de una temporada turística muy compleja y que requiere el esfuerzo de todos", según ha añadido.

El portavoz 'popular' ha remarcado además que el diputado socialista José Luis Sánchez Teruel "es la única persona que hace muy poco tiempo tuvo que ir a declarar a un juzgado por un caso medioambiental", así como ha aludido a la "veintena" de cortijos que en la época del PSOE han sido restaurados en la zona.

"Muchos de ellos han llegado a quintuplicar la superficie construida, mientras que en este proyecto no hay ni un solo metro más de nueva construcción", según ha apostillado el diputado del PP-A, que ha insistido en que "no vamos a permitir que el buen nombre de Almería quede dañado por una campaña de difamación del PSOE que permitió el Algarrobico, que se construyeran más de 350.000 viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía".

José Ramón Carmona ha manifestado que "la legalidad ha sido la máxima en la toma de decisiones", y se ha preguntado si el PSOE "va a exigir al gobierno socialista de Níjar que se vayan del PSOE y van a hacer una moción de censura contra ellos mismos, al estar de acuerdo con el proyecto".

Finalmente, el diputado del PP-A ha atribuido la actitud del PSOE al "nerviosismo" que, a su juicio, está causando en las filas socialistas la 'Revolución verde' de Juanma Moreno.