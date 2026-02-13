El PP impulsa en Almería un ciclo de foros para visibilizar el emprendimiento femenino con líderes inspiradoras

Foro del PP para visibilizar el emprendimiento feminino en Almería. - PP

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha iniciado este viernes un ciclo de foros provinciales en los que las mujeres almerienses serán protagonistas y compartirán su experiencia en distintos sectores para visibilizar el emprendimiento femenino.

El primero de ellos, bajo el título "Andaluzas que lideran a tu lado: Almería emprende en femenino", ha puesto de manifiesto "el liderazgo, el esfuerzo y la constancia" de mujeres que son referente en la provincia y que llevan el nombre de Almería por todo el mundo.

Durante el encuentro ha quedado patente que "en Almería hay talento, hay liderazgo y las mujeres pueden conseguir lo que se propongan con trabajo, esfuerzo, perseverancia, disciplina y pasión".

La cofundadora de Biogenox y miembro del grupo de investigación de Medicina Preventiva, Aída María Berenguel, ha explicado que la pandemia supuso un punto de inflexión en su vida profesional y ha destacado que en la provincia "hay talento, pero muchas veces estamos acomplejados", animando seguidamente a emprender sin miedo.

En su intervención ha defendido el importante papel que juega la Universidad de Almería en la que se desarrollan investigaciones de gran nivel, y ha insistido en la necesidad de mejorar infraestructuras en la provincia que no condicionen a la hora de emprender.

Por su parte, la especialista en tecnologías innovadoras y fundadora del proyecto MomandGeek, Remedios Fernández, ha subrayado que mientras muchas empresas cerraban en pandemia, ella crecía profesionalmente trabajando en el ámbito digital.

"En Almería no siempre se valora el talento y eso provoca que se vaya fuera", ha lamentado, defendiendo que la provincia cuenta con profesionales de primer nivel que trabajan en proyectos internacionales.

Por su parte la empresaria del sector agroalimentario María Dolores Hidalgo, de la empresa Campos de Uleila, ha explicado cómo decidió incorporarse a la empresa familiar para aportar su experiencia. "Nacimos de la pasión por disfrutar de la tierra en un enclave único y llegó un momento en que teníamos que crecer", ha indicado.

Hidalgo ha defendido que Almería puede competir a nivel mundial y exportar talento, aunque ha reclamado mejoras en infraestructuras para reducir costes de transporte. "Para emprender hay que perder el miedo, ser valiente y avanzar poco a poco", ha afirmado, reconociendo la responsabilidad y el vértigo que supone liderar.

En el ámbito de la moda, Susana Lirola ha asegurado que las dificultades han sido un impulso para emprender nuevos proyectos. "Cuanto más difícil lo tengo, más capacidad creativa desarrollo", ha explicado. Ante la falta de personal cualificado, decidió crear su propia escuela de moda para formar a su equipo. "Me compensa vivir en esta tierra maravillosa y llevar la marca 'Hecho en Almería' por todo el mundo", ha destacado, defendiendo que el liderazgo consiste en "tomar decisiones y no tener miedo a equivocarse".

"EJEMPLOS DE SUPERACIÓN"

En el foro ha intervenido además la coordinadora del Área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP Andaluz, Loles López, quien ha señalado que el objetivo de este ciclo es "escuchar, inspirar y liderar". "Nuestra obligación es gestionar con andaluzas que lideran a nuestro lado", ha afirmado.

Además, Loles López ha destacado que todas las participantes en este encuentro son "ejemplo de superación como así lo reflejan frases plasmadas por ellas mismas".

"Hoy en Almería he vivido puro talento femenino. Nos habéis dado una lección: tenemos que quitarnos los complejos y liderar. Esta tierra sin el talento femenino no avanza", ha manifestado la coordinadora del PP andaluz.

López ha insistido por último en que el liderazgo femenino no es una excepción, sino una realidad cada vez más consolidada en Andalucía gracias a mujeres que emprenden, innovan y generan empleo.

Asimismo, ha señalado que desde la gestión pública es fundamental crear un entorno estable, con seguridad jurídica y apoyo al emprendimiento, que permita que ese talento se quede en nuestra tierra y siga contribuyendo al crecimiento económico y social de Andalucía.

La alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez ha puesto de relieve la importancia de foros como 'Andaluzas que lideran. Almería emprende en femenino' "porque la política no es monólogo, sino diálogo y escuchar la voz de la sociedad es importante en política para detectar las necesidades reales y fijar prioridades".

Vázquez ha elogiado la aportación de las invitadas "porque no hay progreso sin mujeres que lideran, que deciden y gestionan" y ha reivindicado "una igualdad real, alejada de la batalla de los relatos, de los egos, de las cuotas y de las consignas vacías. La igualdad real, la que sirve, no está detrás de una pancarta, sino trabajando, estudiando, generando empleo y oportunidades".

En este sentido, ha destacado la Andalucía que desde la Junta impulsa el presidente Juanma Moreno, "una Andalucía que siga avanzando, que cree oportunidades y que consolide su liderazgo. Cada vez son más los territorios de España que miran a Andalucía como ejemplo a seguir porque cuenta con un Gobierno que sabe lo que quiere y cómo hacerlo para seguir aportando soluciones a los andaluces".