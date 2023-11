PP llama a la movilización: "No se puede llamar facha a todo aquel que piense diferente a Sánchez y el PSOE"

ALMERÍA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PP de Almería y también portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha llamado este viernes a participar al "acto cívico" convocado el próximo domingo en la Plaza Vieja de la capital en protesta por los acuerdos alcanzados por el PSOE y el resto de fuerzas políticas para lograr la investidura de Pedro Sánchez; unas decisiones que han derivado en una "división social" y "violencia, en algunos casos", según ha estimado.

"Son miles los españoles que hoy se encuentran profundamente decepcionados y a los que no se puede descalificar, no se puede insultar, no se puede llamar facha a todo aquel que piense diferente del presidente del Gobierno y del PSOE", ha defendido Fernández-Pacheco durante una comparecencia ante los medios acompañados por diputados y senadores de su partido, así como de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Fernández-Pacheco ha condenado los actos violentos que se han dado en las concentraciones de los últimos días, con agresiones concretas a miembros socialistas como el exalcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Víctor Mora, si bien ha expresado sus discrepancias con la "criminalización" que desde el PSOE "se está haciendo de esos cientos de miles de españoles que manifiestan su disconformidad con los acuerdos políticos de Pedro Sánchez".

Según el dirigente 'popular', los acuerdos políticos adoptados "ponen en tela de juicio nuestra arquitectura democrática, institucional" así como "el régimen jurídico y de valores, de derechos" derivado de la Constitución del 78, por lo que ha animado a todos los que se sientan "decepcionados" y "descolocados" por ello ha "expresarlo" en una "masivo" acto "de manera firme y contundente pero también ordenada, reglada y educada".

En esta línea, ha animado a los socialistas "de convicción" a que "reflexionen acerca de lo que está haciendo su partido con España" y "con la convivencia en nuestro país", así como si creen que los acuerdos alcanzados "obedece al interés general de todos", ya que, según han estimado, la Ley de Amnistía "sólo beneficia a unos pocos y que preocupa a la inmensa mayoría" al "quebrar la convivencia en nuestro país".

"Pedro Sánchez a lo largo de los últimos años ha cruzado todas las líneas rojas que juró que jamás cruzaría (...) porque no iba a haber indultos, porque no se iba a modificar el Código Penal, porque no iba a haber amnistía", ha enumerado Fernández-Pacheco, para quien ahora se van a "borrar los delitos que han cometido algunos, concretamente aquellos a los que Pedro Sánchez necesita para seguir en el sillón de la Moncloa" a través de estos acuerdos.

Del mismo modo, ha criticado las "condonaciones fiscales a la carta" para atajar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña más 1.300 millones en intereses, mientras que "pretenden que Andalucía, por ejemplo, que tiene un millón y medio de habitantes más, se conforme solo con 6.000 millones". "¿Cómo se llama un régimen que le quita a los pobres para dárselo a los ricos?", se ha cuestionado al respecto.

Para el PP, los pactos suponen "de facto, el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho"; un aspecto ante el que se han posicionado "de manera unánime todas las asociaciones de jueces". "Desde el PP de Almería no vamos a tolerar esa desfachatez de venir a contarnos que todas estas capitulaciones, que todas estas cesiones forman parte de un acuerdo progresista, de un acuerdo de progreso que encima se hace en nombre de España", ha añadido.

"Vamos a ser dique de contención frente a tanto desvarío, frente a tanto despropósito", ha asegurado tras de animar a los ciudadanos a leer los acuerdos firmados y tratar de encontrar medidas "progresistas" en los mismos al entender que no existen "Pedro Sánchez gana con el acuerdo de ayer, Puigdemont gana con el acuerdo de ayer, pero los españoles no ganamos, los andaluces tampoco y, desde luego, los almerienses tampoco", ha recalcado.