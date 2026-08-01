El PP de La Mojonera (Almería) critica el "fracaso político" del alcalde tras retirar los presupuestos municipales

Pleno Municipal de La Mojonera (Almería) - PP ALMERÍA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de La Mojonera (Almería) ha calificado de "hecho sin precedentes en la historia democrática de la provincia de Almería", la decisión del alcalde, José Miguel Hernández, de retirar los presupuestos municipales que él mismo aprobó inicialmente el pasado 1 de junio, después de que hayan sido estimadas las alegaciones presentadas contra dichas cuentas. Para los populares, este episodio supone el "mayor fracaso político" de la carrera del alcalde, pese a gobernar con mayoría absoluta.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los presupuestos fueron aprobados inicialmente nueve meses fuera de plazo, con un informe desfavorable de Intervención que advertía de "importantes deficiencias" como previsiones de ingresos sobredimensionadas, falta de nivelación presupuestaria, un escenario de déficit al superar los gastos reales a los ingresos reales y el incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, el propio alcalde reconoció durante el Pleno que las previsiones de ingresos "estaban infladas".

Pese a ello, rechazó la petición formulada por el Partido Popular para retirar los presupuestos y elaborar unas nuevas cuentas ajustadas a la legalidad. Ante esta situación, el Partido Popular, a través de su portavoz Antonio Tomás, así como varios vecinos del municipio a título particular, presentaron alegaciones para impedir la aprobación definitiva de unos presupuestos que, a juicio de la formación, comprometían la estabilidad económica del Ayuntamiento y vulneraban la normativa vigente. Dos meses después, el propio alcalde ha terminado retirando las cuentas tras estimarse las alegaciones, reconociendo en el Pleno que mantener aquellos presupuestos podía acarrear consecuencias jurídicas.

En este sentido, desde el partido han señalado que "durante semanas se intentó hacer creer a los vecinos que las alegaciones bloqueaban el Ayuntamiento". "Hoy ha quedado demostrado que quien ha bloqueado ha sido el alcalde, presentando unos presupuestos nueve meses tarde y que finalmente ha tenido que retirar por no ajustarse a la legalidad", han añadido.

Asimismo, han señalado que tras un "fracaso político sin precedentes", en cualquier administración donde existiera una mínima asunción de responsabilidades, "una situación de esta gravedad habría tenido consecuencias políticas inmediatas.

Por otro lado, han defendido que los nuevos presupuestos reducen el capítulo de ingresos de 11 millones de euros a 9 millones, confirmando, a su juicio, que las previsiones iniciales "no eran reales", y han recortado más de la mitad de las inversiones anunciadas.

Entre las actuaciones que desaparecen figuran la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, una "necesidad urgente" ante la previsión de falta de espacio durante el próximo año, así como la adecuación del recinto destinado a las atracciones de las fiestas patronales para mejorar la accesibilidad de familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida.

Igualmente, el PP ha reclamado que el nuevo presupuesto vuelve a incorporar previsiones de ingresos procedentes de subvenciones que "no están debidamente acreditadas", una práctica que considera "impropia" de una gestión económica rigurosa y que obliga a estudiar nuevamente toda la documentación y adoptar las medidas que sean necesarias para defender la legalidad y los intereses de los vecinos.