El PP pide votar a Feijóo en Almería para "reconstruir España" frente al "'sanchismo' de la indecencia y la dejadez"

Miembros y candidatos del PP en el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. - PP

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha arrancado la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pidiendo el voto para el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de "reconstruir España" frente a una etapa marcada por "el 'sanchismo' de la indecencia, de la dejadez, de la huida ante los problemas, de la chulería y del conformismo".

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha participado en la tradicional pegada de carteles junto con miembros de la candidatura y de su partido en un acto en la Plaza Vieja de Almería, donde ha asegurado que Feijóo representa una forma de entender la política "con la que los almerienses se identifican, basada en el esfuerzo, la responsabilidad, la seriedad y la experiencia".

"Somos gente decente, esforzada, rigurosa y experimentada, y nos identificamos con su manera de expresarse, con sus ideas y con su forma de entender España", ha señalado la dirigente 'popular' en una nota.

Con ello, ha defendido que España necesita un presidente "que dé la cara, que afronte las dificultades y que sitúe las necesidades de los ciudadanos por delante de cualquier interés partidista".

En este sentido, ha reclamado un Gobierno que invierta en las infraestructuras que necesita Almería, "especialmente en el AVE, el agua, la electricidad, las costas y la seguridad", y que defienda una política migratoria "regular, legal y ordenada".

La candidata del PP ha puesto también el foco en los problemas que "afectan a los jóvenes, especialmente el acceso a la vivienda y las dificultades para emanciparse"; en los agricultores y pescadores, "que necesitan un Gobierno que los acompañe y defienda sus intereses"; y en los autónomos, empresarios y trabajadores, que "precisan menos impuestos y menos trabas para desarrollar su actividad".

Asimismo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los mayores, a quienes ha transmitido que el "PP y Feijóo apuestan por la revalorización de las pensiones", toda vez que ha hecho un llamamiento a los indecisos y a los socialistas que se sienten "decepcionados con Sánchez" para que "se sumen al cambio".

CADA PAPELETA SERÁ "DETERMINANTE"

Por su parte, el candidato 'número 1' al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha calificado estas elecciones de "absolutamente esenciales para los intereses de los ciudadanos, las familias y las instituciones" y ha advertido de que cada voto será "determinante" el próximo 29N.

Castellón ha insistido en la importancia de explicar a los ciudadanos qué se juega Almería en estas elecciones y de movilizar "hasta el último voto". "Queremos pasar de la España que asfixia a quien trabaja a la España que levanta la persiana, la que madruga, se esfuerza y quiere un futuro mejor", ha manifestado.

También ha apostado por un país "con menos burocracia, menos impuestos, más seguridad jurídica y unos servicios públicos que funcionen, además de infraestructuras modernas y eficientes que estén al servicio de los ciudadanos".

Para Castellón, Almería "acumula ocho años de abandono por parte del Ejecutivo de Sánchez", con reivindicaciones como "el agua para los agricultores, los trasvases, las desaladoras, la modernización de regadíos y las conexiones de abastecimiento".

También ha reclamado "más medios humanos y materiales" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en los municipios del interior y en el litoral, así como una política migratoria "ordenada".

Por su parte, la vicesecretaria general del PP de Almería capital y alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha destacado que el inicio de campaña supone afrontar un "reto fundamental para recuperar la decencia en el Gobierno de España, restablecer la igualdad entre los españoles y devolver el diálogo y el consenso a la vida política y social".

La alcaldesa ha asegurado que el Gobierno tiene una "deuda" con Almería después de ocho años, "especialmente en materias tan importantes como el agua, las carreteras, el ferrocarril, la vivienda, la seguridad, la energía y las inversiones necesarias para que la provincia siga creciendo". "No queremos más bulos, queremos certezas; no queremos más mentiras, queremos gestión", ha subrayado.

Vázquez ha destacado la "preparación", la "implicación" y el "compromiso" con la provincia de los candidatos del Partido Popular y ha asegurado que Almería necesita representantes que "defiendan su tierra y no permitan que siga quedando relegada por el Gobierno central".