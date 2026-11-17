Los candidatos del PP al Congreso de los Diputados por Almería, Rafael Hernando y Maribel S. Torregrosa, junto al candidato al Senado Juan José Matarí, tras la reunión con los principales sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP al Congreso de los Diputados por Almería, Rafael Hernando y Maribel S. Torregrosa, junto al candidato al Senado Juan José Matarí, han trasladado este martes a los principales sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia las medidas que impulsará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "para garantizar la seguridad en las calles y para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con todos los medios materiales y humanos necesarios para combatir la creciente criminalidad en la provincia ante el abandono del Gobierno de Sánchez en los últimos ocho años".

Según ha explicado la formación en una nota, se trata de 40 medidas "surgidas del diálogo permanente que el PP ha mantenido durante todos estos años con las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional, que al igual que el resto de ciudadanos han sufrido el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska". En este marco, Torregrosa ha destacado que Feijóo se ha comprometido a aprobar en sus primeros cien días la declaración de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, "y culminar el acuerdo de equiparación salarial y la actualización de sus dietas".

"También vamos a planificar convocatorias de nuevas plazas, renovar medios y reforzar la atención a la salud mental de los agentes que así lo necesiten por el estrés provocado por su trabajo diario", ha añadido la candidata popular. Asimismo, el PP ha incluido entre sus compromisos que la Administración preste defensa jurídica desde el primer momento y se persone en los procedimientos abiertos por agresiones, amenazas y coacciones sufridas por los agentes durante el ejercicio de su servicio.

La candidata del PP de Almería al Congreso ha recordado que esta proposición de ley para declarar a ambos cuerpos profesión de riesgo ya fue aprobada en el Senado y entró en la Cámara Baja, "pero Sánchez y el Partido Socialista la han tenido en el congelador durante más de dos años a pesar de los asesinatos y ataques que han sufrido nuestros agentes en los últimos años. Esto es una muestra evidente del maltrato, abandono e insensibilidad del Gobierno ante las situaciones de peligro que sufren nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Torregrosa ha lamentado que "la provincia de Almería es en la que más crece la criminalidad de toda Andalucía y es la segunda que menos medios tiene para combatirla". "Hoy pedimos el voto para el Partido Popular porque tenemos el compromiso de dar respuesta a las necesidades de seguridad que tienen los almerienses a través de poner a disposición todos los medios necesarios para que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan combatir todos los delitos que se están dando en nuestras calles y en nuestras costas, como son el narcotráfico y la inmigración irregular", ha apostillado.

PARA EL PP "ES UNA PRIORIDAD AUMENTAR LOS MEDIOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA"

En la misma línea, Hernando ha explicado que "actualmente hay más de 80.000 personas que viven en la provincia respecto a 2018 y, sin embargo, las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional siguen congeladas". "Para el PP es una prioridad aumentar tanto los medios materiales como humanos porque es la única manera de combatir la delincuencia", ha asegurado.

El candidato popular por Almería al Congreso ha destacado que entre las más de 40 medidas que contiene el programa 'Reconstrucción Nacional' "se incluye el refuerzo de las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur". "Vamos a declarar Zona de Especial Singularidad el litoral andaluz, reforzando la plantilla haciendo las reformas legales necesarias para asfixiar económicamente al crimen organizado", ha prometido.

El compromiso del PP, como ha avanzado, "es renovar y mejorar la calidad de la flota marítima y aumentar el número de helicópteros y drones". Igualmente, Rafael Hernando ha apuntado que se va a dotar a los agentes "de protección jurídica y medios para detener narcolanchas sin poner en riesgo sus vidas".

Por último, el candidato al Congreso se ha referido a la "necesidad de combatir a las mafias que trafican con personas". "Una cadena que ha sido fomentada por el propio Gobierno de Sánchez, que durante estos años ha impulsado el efecto llamada para que quien entre en nuestro país ilegalmente se quede", ha trasladado.

Hernando ha incidido en "el cambio necesario que hay que impulsar en la política migratoria, respondiendo también a los propios cambios que se ha realizado en la normativa a nivel europeo". "Tenemos que defender nuestras fronteras y para eso tenemos que combatir a las mafias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que estar suficientemente respaldadas y contar con suficientes medios aéreos y marítimos", ha finalizado.