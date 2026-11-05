PP promete reforzar los medios policiales en Almería para "combatir la delincuencia y las redes de inmigración ilegales"

Los candidatos del Partido Popular (PP) de Almería al Congreso de los Diputados, Rafael Hernando y Maribel S. Torregrosa, junto al portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano, en un encuentro con afiliados. - PP DE ALMERÍA

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del Partido Popular (PP) de Almería al Congreso de los Diputados, Rafael Hernando y Maribel S. Torregrosa, junto al portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano, han mantenido este jueves un encuentro con afiliados y simpatizantes del partido en el municipio para abordar las principales preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad. Durante la reunión, han trasladado el compromiso del PP de reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "combatir la delincuencia y hacer frente a las redes de inmigración ilegal" en la provincia.

Hernando ha expresado su preocupación por la evolución de los datos de criminalidad en Almería y ha señalado la diferencia entre el crecimiento de la población y el aumento de las infracciones penales registradas, según ha informado el partido en una nota. De acuerdo con los balances del Ministerio del Interior, la provincia pasó de contabilizar 13.893 infracciones penales en el primer semestre de 2018, último año de Gobierno del PP, a 17.724 en el mismo periodo de 2026. Esto supone 3.831 infracciones más, un incremento del 27,5%.

A juicio de Hernando, estas cifras evidencian la necesidad de reforzar los recursos destinados a la seguridad ciudadana y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para desempeñar su labor. El diputado ha defendido una política de seguridad basada en la prevención, la presencia policial y el refuerzo de las plantillas, así como en una mayor coordinación para combatir "las organizaciones criminales, el narcotráfico y las mafias que operan en el litoral almeriense".

Por otra parte, Hernando ha detallado varios indicadores sobre la evolución de la delincuencia en la provincia durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre ellos, ha destacado el aumento de los robos con violencia e intimidación, que han pasado de 306 a 410, un 34% más, frente al descenso del 3,9% en Andalucía y del 0,8% en el conjunto de España. También ha señalado el incremento de las sustracciones de vehículos, de 135 a 178, lo que supone un 31,9% más, frente a las subidas del 3,9% en Andalucía y del 3,6% en España. A estos datos ha añadido el aumento del tráfico de drogas, con 240 infracciones frente a las 212 del año anterior, un 13,2% más, así como el crecimiento del 6,9% de las agresiones sexuales con penetración.

Asimismo, Hernando ha criticado las consecuencias de la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que propició "rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y excarcelaciones anticipadas". "La Ley del Solo Sí es Sí fue uno de los mayores despropósitos legislativos de esta legislatura: una chapuza que rebajó las penas a agresores sexuales y permitió que violadores salieran antes de prisión. Mientras el PP defiende a las víctimas y reclama más medios para proteger a los ciudadanos, el Gobierno ha demostrado una irresponsabilidad intolerable en esta cuestión", ha denunciado.

Por su parte, Torregrosa ha recordado que Almería cuenta actualmente con 106 guardias civiles menos de forma proporcional al crecimiento de población registrado desde 2018."Nuestros guardias civiles realizan una magnífica labor, pero necesitan más compañeros y más medios para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. No podemos pedirles que hagan más con menos recursos", ha señalado.

Torregrosa ha insistido en que el PP defiende una política migratoria basada en "la legalidad, el control de las fronteras y la cooperación con los países de origen". "Una política que permita combatir la inmigración irregular, perseguir a las mafias que trafican con personas y garantizar que quienes llegan a España lo hagan por vías legales, con voluntad de integrarse y respetando nuestras leyes", ha manifestado.

Por último, ha reafirmado el compromiso del PP de trabajar por "una provincia más segura, con una Guardia Civil mejor dotada y un Gobierno de España que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos".