PP reclama un refuerzo de Guardia Civil en el Almanzora de Almería por sus "problemas de seguridad, especialmente robos"

Archivo - El senador del PP Miguel Ángel Castellón. - PP - Archivo

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Almería Miguel Ángel Castellón ha reclamado este martes un refuerzo de la Guardia Civil en la comarca del Almanzora por los "problemas de seguridad" que, según ha advertido, se dan en la zona y que "afectan a los vecinos, especialmente ante los robos en viviendas, explotaciones agrícolas y establecimientos".

En una nota, el dirigente 'popular' ha exigido al Gobierno que "refuerce de manera urgente" las plantillas y los medios de la Guardia Civil en los municipios de la comarca, donde sus alcaldes "llevan tiempo trasladando la necesidad de contar con más efectivos y mayores medios".

"El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los alcaldes y los vecinos del Almanzora reclaman más presencia de la Guardia Civil. La seguridad no puede quedar en segundo plano y el Gobierno tiene que asumir de una vez su responsabilidad", ha dicho.

El senador almeriense ha advertido de que la comarca cuenta con un territorio "extenso" así como con "numerosos núcleos de población" que requieren una respuesta policial "adecuada". "No es razonable pedir a los agentes que atiendan cada vez más servicios sin garantizar que cuentan con las plantillas y los recursos necesarios", ha añadido.

Para Castellón, tanto la Guardia Civil como los alcaldes "están haciendo su trabajo", si bien desde los ayuntamientos "están reclamando soluciones" y que desde el Gobierno se pase "de las palabras a los hechos" para atender sus reivindicaciones.

"El Gobierno no puede acordarse de la seguridad solamente cuando ocurre un hecho grave. La prevención es fundamental y para prevenir hacen falta efectivos, presencia y medios", ha defendido.