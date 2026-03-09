PP registra una moción en el Senado para acabar con el "aislamiento en infraestructuras" comunicativas de Almería

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP). - PP

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por Almería Luis Rogelio Rodríguez-Comendador ha registrado en el Senado una moción para que se debata en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en la que reclama "medidas urgentes" con las que "revertir el aislamiento en infraestructuras" de comunicación que, a su juicio, sufre la provincia.

En una nota, Rodríguez-Comendador ha señalado Almería como "la provincia más aislada ferroviariamente de España"; una situación que, según ha señalado, "perjudica tanto al tejido empresarial como a la movilidad de los ciudadanos". "No solo hablamos de competitividad económica, hablamos de igualdad de oportunidades para los almerienses", ha afirmado.

Según el senador, Almería solo dispone de "un tren de larga distancia con Madrid", con una duración "cercana a las siete horas", así como de una única conexión de media distancia con Granada "que tarda un mínimo de 2 horas y 45 minutos para recorrer 167 kilómetros".

En este sentido, ha subrayado la urgencia de renovar y adaptar esta línea a las exigencias del Corredor Mediterráneo, incluido en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte y con horizonte 2030, "aunque actualmente los proyectos siguen en fase de licitación".

Asimismo, la moción insta al Gobierno a agilizar las obras del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería, cuyo retraso, unido a la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2024, compromete los plazos inicialmente previstos.

CERCANÍAS

Por otra parte, Rodríguez-Comendador ha lamentado que, "pese a contar con el área metropolitana más extensa de Andalucía, la provincia carezca de líneas de cercanías, lo que obliga a los ciudadanos a depender del transporte por carretera".

"El 82 por ciento de los desplazamientos se realizan en vehículo privado, según el propio Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería, porque no existe una alternativa ferroviaria eficaz", ha ahondado.

La iniciativa parlamentaria recoge el respaldo al estudio, planificación y ejecución de dos nuevas líneas de cercanías: una entre la comarca del Bajo Andarax y la capital, aprovechando infraestructuras existentes y adaptándolas a un servicio de altas prestaciones; y otra entre el Poniente almeriense y Almería, que conectaría los núcleos más poblados de la provincia, donde residen más de dos tercios de la población y se concentra la mayor actividad empresarial.

El senador ha recordado que ya en 2021 la Junta de Andalucía remitió al Ministerio de Transportes un estudio previo sobre la línea de cercanías del Bajo Andarax "sin obtener respuesta". "No podemos permitir más silencio ni más retrasos. Almería necesita planificación, compromiso y ejecución", ha insistido.

TERCER CARRIL

La moción del PP también incluye el rechazo expreso al "aislamiento" que padece la provincia y reclama la ampliación de la A-7 con un tercer carril entre Roquetas de Mar y Almería, así como nuevos accesos en puntos estratégicos del Poniente.

Rodríguez-Comendador ha defendido que estas actuaciones no solo mejorarían la movilidad y la sostenibilidad, sino que permitirían fortalecer la conexión de Almería con el resto de Andalucía y España.

"Almería aporta de forma decisiva al PIB andaluz y merece unas infraestructuras acordes a su peso económico y social. No pedimos privilegios, pedimos justicia territorial", ha dicho.