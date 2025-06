El PP reivindica el agua para Almería y afirma que "el PSOE no ha traído ni una sola gota en su historia"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Javier A. García, ha reivindicado este jueves que el agua como "asunto prioritario" para la provincia almeriense, toda vez que ha criticado que "hay que tener la cara de cemento armado para criticar al PP en cuanto a infraestructuras hídricas, cuando el PSOE no ha traído ni un solo litro de agua a la provincia en su historia".

Así lo ha expuesto García en su intervención en la celebración de una Junta Directiva Provincial en la localidad de Roquetas de Mar que ha sido clausurada por el presidente del PP, Javier A. García, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y en la que se ha aprobado la distribución de compromisarios para acudir al XXI Congreso Nacional del PP que se celebrará el primer fin de semana de julio en Madrid.

En este contexto, García ha pedido a todos los dirigentes, afiliados y simpatizantes del PP que vayan con la cabeza bien alta porque "el PP allí donde gobierna lo hace de forma honesta, honrada y muy responsable, pensando siempre en lo mejor para los ciudadanos".

El presidente del PP ha subrayado que su partido es "en el que más confían los almerienses" y ha señalado que al igual que el cambio llegó a Andalucía de la mano de Juanma Moreno, muy pronto ese cambio llegará a España con Alberto Núñez Feijóo.

Para lograrlo, García ha dejado claro que "el PP de Almería está engrasado, preparado, unido y fuerte para que Feijóo se convierta en el próximo presidente de todos los españoles con un apoyo importantísimo de la provincia, que llevará las reivindicaciones de los almerienses al próximo Congreso Nacional con un total de 79 compromisarios y más de 20 invitados".

En su intervención, el presidente del PP ha dejado claro que, "por mucho que mientan los socialistas la realidad es que el PP es el partido del agua". En este sentido, ha expuesto que "el primer trasvase que llegó a Almería fue el Tajo-Segura, con Adolfo Suárez, un trasvase que desde el año 79 el PSOE ha recortado hasta el 50% a pesar de ser vital para el desarrollo del Levante y el Almanzora".

Seguidamente se ha referido al trasvase del Negratín que "llegó a la provincia de la mano del Gobierno del PP de José María Aznar en el año 1999, lo mismo que el trasvase del Ebro proyectado por el Gobierno de Aznar y que fue derogado nada más llegar el PSOE a la Moncloa con Zapatero".

"No se trata de solidaridad, sino de agua, de un derecho que tenemos los almerienses. El agua crea riqueza y empleo y el PSOE ha recortado el 50% del Tajo-Segura, ha derogado el trasvase del Ebro y lo único que ha hecho ha sido castigar a la provincia de Almería en materia hídrica", ha subrayado.

Respecto a las desaladoras, el presidente provincial del PP ha recordado que la desaladora de Carboneras, con la que actualmente se riegan 10.000 hectáreas en la provincia, se hizo durante el Gobierno de José María Aznar. Con Mariano Rajoy se proyectó y se desarrollo en su mayor parte la del Campo de Dalías. Además, ha explicado como entre estos dos gobiernos, el Ayuntamiento de Almería, con un alcalde del PP, construyó la desaladora de la capital y a ellas ha sumado dos desaladoras privadas, la del Mar de Alborán y la de Cuevas.

"El PSOE solo proyectó una, la de Villaricos, y la construyó en medio de una rambla. La consecuencia fue que una riada la destruyó en 2012. Esa es la herencia que el PSOE ha dejado a los almerienses en materia de agua, cero litros", ha afirmado.

Además, ha señalado que "el PP no se va a cansar de reivindicar cada gota de agua para la provincia donde no solo utilizamos la utilizamos para beber, sino también para comer, un derecho que no nos va a quitar ningún socialista".

El presidente del PP ha hecho finalmente un llamamiento a todos los socialistas, que "se sienten avergonzados por lo que está ocurriendo en España" y les ha recordado que el PP es "un partido con la base ancha, en el que se pueden sentir representados, un partido honesto y honrado, que sabe gobernar y que está preparado para que Feijóo gobierne el país por el bien de todos los españoles".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha agradecido al presidente del PP el "trabajo diario" que hace al frente del partido y de la Diputación Provincial por los 103 municipios de la provincia y ha señalado que el PP "está muy bien representado tanto en el Congreso, como en el Senado, en el Parlamento y en Europa, con personas que conocen la provincia y que trabajan siempre pensando en el bienestar de los almerienses y en el desarrollo de Almería".

Por último, Amat ha destacado "la dramática situación que se vive en España con un gobierno que va de escándalo en escándalo y ha señalado que es necesario dar voz a los ciudadanos cuanto antes para que el país no siga yendo a la deriva".