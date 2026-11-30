Archivo - Asentamiento chabolista de Tierras de Almería, en El Ejido - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a ganar este domingo las elecciones generales en El Ejido, Roquetas de Mar y Níjar, municipios almerienses con mayor peso de población inmigrante, pese al avance de Vox, que se ha situado como segunda fuerza en estas localidades superando al PSOE en 6.418 votos. Vox ha recortado distancias también con el PP. En 2023, los 'populares' almeriense lograron 13.400 votos más en El Ejido, Roquetas y Níjar que Vox. Este domingo, la formación de Santiago Abascal ha recortado esta diferencia en 4.027 votos, situándose en 9.373 sufragios entre la primera fuerza y la segunda.

En concreto, los 'populares' han ganado los comicios este 29N en El Ejido con 14.822 votos y el 39,02% de respaldo, tras haber sido también la fuerza más votada en julio de 2023, cuando obtuvieron 13.403 sufragios y un 28,59% de apoyo. Hace tres años y medio Vox ya fue el segundo partido en El Ejido con 8.566 votos y el 28,12% de respaldo en las urnas, resultado que mejoran este 29N con 12.298 sufragios y un 32,37% de apoyo.

El PSOE se mantiene en el tercer lugar con 8.205 votos y el 21,6% de apoyo frente a los 6.589 sufragios y el 21,63% de respaldo alcanzado en julio de 2023. Entonces Sumar obtuvo 1.537 votos, el 5,05%, mientras que ahora Frente Amplio alcanza 378 votos y un 0,99% de apoyo, por detrás de Adelante Andalucía, que se estrena en autonómicas con un 1,94%.

ROQUETAS Y NÍJAR

En Roquetas de Mar, el PP repite también como fuerza más votada con 18,940 sufragios y el 40,07% de apoyo tras obtener 16.406 votos en julio de 2023, el 42,27%. Vox supera al PSOE y se sitúa como segundo partido en el municipio con 13.196 votos y un 27,91% de apoyo tras quedar tercero en las anteriores generales con 9.124 votos, el 23,7%.

El PSOE cae al tercer lugar este 29N con un 23,76% de apoyo y 11.234 votos frente al 24,8% y los 9.548 obtenidos en julio de 2023. Entonces Sumar alcanzó 2.887 votos, el 7,5%, mientras que ahora Frente Amplio alcanza 735 votos y un 1,55% de apoyo, por detrás de Adelante Andalucía, que se estrena en autonómicas con un 2,36%.

En Níjar, el PP vuelve a situarse este 29N como fuerza más votada con 4.149 sufragios y el 39,95% de apoyo tras obtener 3.773 votos en julio de 2023, el 41,9%. Vox repite como segunda fuerza con 3.044 votos y un 29,31% de apoyo tras recibir en las anteriores generales 2.452 votos, el 27,5%.

El PSOE sigue en tercer lugar este 29N con un 25,82% de apoyo y 2.681 votos frente al 24,7% y los 2.204 obtenidos en julio de 2023. Entonces Sumar alcanzó 460 votos, el 5,17%, mientras que ahora Frente Amplio alcanza 118 votos y un 1,13% de apoyo, por detrás de Adelante Andalucía, que se estrena en autonómicas con un 0,8%.

LEPE

Otro de los municipios andaluces con mayor porcentaje de población migrante es el onubense de Lepe, donde el PP también ha vuelto a ganar este 29N pese al avance de Vox. En julio de 2023 los populares registraron un apoyo del 48,9% con 5.861 votos que ahora se ha quedado en un 41,71% y 6.165 sufragios.

Vox supera al PSOE y se sitúa como segunda fuerza con un 26,65% de respaldo y 3.940 votos tras lograr un 20% y 2.399 en las anteriores generales. Los socialistas caen al tercer puesto con un 20,43% de apoyo y 3.021 votos frente al 24,42% y 2.949 sufragios de julio de 2023. Entonces Sumar alcanzó 619 votos, el 5,12%, mientras que ahora Frente Amplio alcanza 115 votos y un 0,77% de apoyo, por detrás de Adelante Andalucía, que se estrena en autonómicas con un 6,27%.

COMPARATIVA CON LAS AUTONÓMICAS DE MAYO

En las elecciones autonómicas del pasado 18 de mayo, el PP fue el partido más votado en El Ejido con un 41,5% de apoyo, seguida de Vox con el 31,6% y PSOE con el 15,9%. En Roquetas de Mar los 'populares' ganaron las autonómicas con el 42,9% de votos por 26,1% de Vox y el 17% de los socialistas.

Igualmente, el PP fue la fuerza más votada el pasado 18 de mayo en Níjar, con un 45,2% de apoyo frente al 27,1% de Vox y el 18,4% del PSOE. En Lepe el PP rozó la mitad de los votos en las autonómicas (49,6%), seguido de Vox con el 22,3% y el PSOE con el 15,2%.