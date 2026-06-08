El PP saca adelante una moción en el Senado para acabar con el "aislamiento ferroviario" de Almería

Vista aérea de las vías en la nueva estación del AVE de Almería derivada de las obras del soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha aprobado este lunes una moción del PP para mostrar su rechazo al "aislamiento" en materia ferroviaria que padece Almería y por la que se insta a la mejora de su línea de Media Distancia con Granada, a agilizar las obras del Corredor Mediterráneo con Murcia y a planificar líneas de Cercanías con el Bajo Andarax y el Poniente.

Abordado en la tarde de este lunes en la Cámara Alta, el texto defendido por la senadora 'popular' Carmen Belén López Zapata ha contado con un amplio respaldo al entender que la situación ferroviaria "limita" las oportunidades de los ciudadanos y "lastra" la "competitividad económica" de una provincia que "no conoce su techo".

Con ello, la proponente ha exigido una mejor "planificación" y la "puesta en marcha" de infraestructuras para la vertebración del territorio y "conectar de manera eficiente a miles de ciudadanos" tanto con el resto de España como en el interior de la provincia, que carece de Cercanías.

"Almería es una de las provincias españolas con mayores carencias en materia ferroviaria", ha insistido López Zapata, quien ha rechazado "confrontar" con el PSOE mediante su propuesta, con la que busca romper los tiempos de viaje "de hace más de dos décadas" que mantiene el tren con Granada.

Para la senadora, "estamos ante una cuestión de voluntad política" que, según ha añadido, "empieza por el estudio de viabilidad" de los trenes de Cercanías. "Tanto El Ejido como Roquetas han aprobado en sus respectivas sesiones plenarias mociones reclamando esta infraestructura", ha dicho en relación a un sistema ferroviario para el Poniente, que ha vuelto a defender.

Por su parte, el senador socialista por Almería, Antonio Martínez, se ha mostrado de acuerdo en las conexiones ferroviarias que precisa Almería aunque ha deslegitimado la postura del PP para efectuar reivindicaciones en relación a este asunto. "Es tan bochornoso como escuchar a Donald Trump hablar de la paz en el mundo", le ha afeado.

Así, ha calificado de "decepcionante y negativa" la hoja de servicios de su partido al frente del Gobierno, ya que bajo la presidencia de Rajoy "pararon las obras del AVE en Almería, no pusieron ni una sola traviesa y la única hormigonera que hicieron fue para tapiar los túneles de Sorbas", según ha dicho en relación a las obras de la Alta Velocidad con Murcia.

Con ello, ha afeado la "complicidad" y el "silencio" del PP "mientras Rajoy se llevaba la inversión prevista para Almería a su tierra, a Galicia". "No estuvo bien sisarnos lo que nos pertenecía a los almerienses", ha añadido para afear la "sarta de mentiras" que, por entonces, el PP trasladaba para justificar la falta de inversiones, como la presencia de las "pobres tortugas moras" en los parajes afectados.

PSOE: EL PP DEJÓ "OCHO AÑOS LETALES"

"Fueron ocho años letales para Almería, los del gobierno de Rajoy" al estar "sin AVE, sin agua y sin energía", ha criticado Martínez para quien actualmente la realidad "es totalmente opuesta" porque Almería está "en la zona Champions" de la inversión, con una plataforma de AVE en ejecución "a más del 90 por ciento" con 2.600 millones de 3.600 ya invertidos.

Del mismo modo, se ha congratulado del avance de las obras del soterramiento en Almería, que están ejecutadas a más de 77 por ciento, mientras que ha echado en falta la actuación de la Junta de Andalucía para la ejecución del 'puerto seco' de Níjar.

La moción defendida por los 'populares' señala Almería como la provincia "más aislada ferroviariamente de todo el territorio español" debido a que cuenta con un solo tren de larga distancia con Madrid de casi siete horas de duración, de modo que la falta de conexiones "no sólo supone un impedimento para el tejido empresarial" sino también para "la movilidad de los almerienses".

"Los retrasos constantes en el AVE y la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2024 constituyen un nuevo impedimento para resolver este aislamiento en 2026, como estaba previsto", han asegurado desde el PP, que también se han quejado del trayecto de dos horas y 45 minutos que supone el Media Distancia con Granada para un recorrido de 167 kilómetros.

Así, han defendido la urgencia de "renovar, adecuar y adaptar" la línea Almería-Granada al Corredor Mediterráneo, ya que todavía se encuentran en fase de licitación los proyectos, "con lo que difícilmente podrá cumplir los plazos requeridos" que prevén la finalización del corredor en 2030, según han referido.

En cuanto al área metropolitana, han incidido en que Almería "no cuenta con líneas de cercanías, lo que obliga a los ciudadanos a utilizar el transporte por carretera" con unas vías "colapsadas" que "necesitan imperiosamente su ampliación con un nuevo tercer carril de la A7 entre Roquetas de Mar y Almería" así como "los nuevos accesos de la A7 tanto a El Ejido, a Roquetas de Mar y a Almería".

Según los cálculos del PP, el 82 por ciento de los trayectos se realizan en vehículo privado, por lo que el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería contempla el impulso a dos líneas ferroviarias de cercanías, "necesarias no sólo para mejorar la movilidad sino también para hacerla más sostenible".

Con ello, han manifestado su apuesta por una línea entre Almería y el Bajo Andarax con el estudio de nuevas estaciones y la remodelación de otras fuera de funcionamiento, y otra línea entre Almería y la comarca del Poniente para unir los núcleos "más poblados de toda la provincia, donde residen más de dos tercios de la población total".