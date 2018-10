PP-A: Susana Díaz ha disuelto la Cámara "cuando a ella le ha interesado"

Publicado 09/10/2018 13:56:37 CET

ALMERÍA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha manifestado este martes que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha disuelto la Cámara cuando a ella le ha interesado y no cuando le interesa a los andaluces", por lo que entiende que ha actuado "a beneficio propio y de su partido", según ha valorado.

Para Crespo, la presidenta andaluza está "cercada por la corrupción" ante el caso del gasto de dinero público de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en prostíbulos o la inminente sentencia del caso de los ERE, lo que a su parecer, le habría llevado a adelantar los comicios autonómicos para, además, evitar que estos "coincidan" con las elecciones estatales.

En declaraciones a los periodistas, la diputada autónomica popular ha insistido en que la convocatoria responde a un interés personal de la presidenta, al no darse, a su juicio, un clima de inestabilidad en el Parlamento ni haberse tratado de negociar los presupuestos, si bien ha asegurado que su formación enfrenta esta etapa de forma "ilusionante" así como "con ganas" y con fortaleza interna".

Así, ha dicho que su partido supone "la alternativa está clara" al PSOE en el Gobierno andaluz dado que IU ha estado en cogobierno en la Junta y Cs "ha tenido la llave" durante estos cuatro años, por lo que el PP-A "aún puede demostrar lo que es capaz de hacer" en Andalucía de forma directa y "no a través de darle empujoncitos al PSOE".

Crespo ha apuntado que, aunque el PSOE "habrá hecho cosas bien en estos 40 años" de Gobierno en Andalucía, "le toca a otras formaciones políticas demostrar que somos capaces de levantar esta tierra aún más y darle más posibilidades" de las que tiene, por lo que ha abogado por "hacer ver" a los andaluces que "hay otra alternativa" para liderar el Ejecutivo andaluz.

Ha incidido en que se abre una "etapa ilusionante" tras el anuncio de convocatoria de elecciones autonómicas para llevar el "proyecto" de su formación a los ciudadanos para que Andalucía "crezca más y mejor" con el líder del PP-A a la cabeza del Gobierno autonómico.

"¿Queremos seguir teniendo 40 años de socialismo en la comunidad autónoma? No digo que no hayan tenido aciertos, porque nuestra tierra ha crecido, pero ¿ha crecido como las demás tierras de España y Europa?", se ha cuestionado Crespo, quien ha opinado que "no se le han sacado las posibilidad" a los fondos europeos recibidos durante estos años ni a los presupuestos autonómicos fijados cada año.

En este sentido, ha destacado que el proyecto de los populares está destinado a que Andalucía "crezca más y mejor" y a que la Administración autonómica sea "más ágil" y percibida con menos "trabas", para lo que ve necesario que esta "adelgace no en funcionarios, pero sí en altos cargos". "Siendo el 20 por ciento de la población, Andalucía atrae el 1,8 por ciento de las inversiones de este país", ha ahondado al respecto.

Crespo ha enfatizado así la voluntad de los populares en avanzar en provincias como Almería, donde "cualquier proyecto ha costado décadas y décadas", de forma que ha citado la construcción del Hospital de Roquetas de Mar, con su financiación autonómica recientemente comprometida, o la Autovía del Almanzora, que lleva "36 años" en construcción.