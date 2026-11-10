PP valora la absolución del alcalde de Huércal de Almería ante la "estrategia" del PSOE para "desgastar" su figura

Archivo - El alcalde Huércal de Almería, Ismael Torres (PP). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha valorado la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial en relación al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, al considerar que avala su actuación municipal frente a la "estrategia de denuncias y acusaciones" que, según ven, ha seguido el PSOE para "desgastar y desestabilizar políticamente" al primer edil.

En un comunicado, los 'populares' han subrayado que durante el juicio no hubo pruebas para acreditar que Torres actuara deliberadamente para paralizar un expediente sancionador por la edificación de viviendas sin licencia de obras; hechos por los que la Fiscalía pedía un año y tres meses de prisión así como siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación.

Así, han subrayado que esta es "la séptima ocasión en la que Ismael Torres resulta absuelto en causas judiciales promovidas por el PSOE de Huércal de Almería, que vuelve a llevar a los tribunales actuaciones relacionadas con la gestión municipal del alcalde de la localidad".

En este caso, la causa se remontaba a un expediente urbanístico de 2017. La acusación sostenía que Ismael Torres había rechazado firmar una providencia municipal con la intención de impedir que continuara su tramitación. "Sin embargo, la Audiencia Provincial concluye que no existía tal intencionalidad", han resumido.

La sentencia tiene en cuenta, además, que existía un acuerdo de la junta de gobierno local de 2005, adoptado cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por IU, que había autorizado la instalación de una vivienda prefabricada por motivos de urgencia social.

También recoge el testimonio del funcionario municipal encargado de tramitar el expediente, quien declaró que este no estuvo realmente "paralizado", sino que era necesario completar la documentación y realizar diversas averiguaciones. El propio funcionario manifestó que el alcalde no le había pedido detener su tramitación.