El PP valora los "más de 63 millones de euros invertidos por el Gobierno de Moreno" en Adra (Almería)

El PP hace balance de las inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en Adra (Almería). - PP

ADRA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Adra (Almería) ha realizado este sábado un balance detallado de las inversiones "ejecutadas y comprometidas" por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) en dicha localidad almeriense entre los años 2019 y 2026, un periodo en el que la Junta de Andalucía "ha movilizado más de 63 millones de euros en actuaciones y programas que han repercutido de forma directa en el desarrollo del municipio y en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos".

Así se ha puesto de relieve en un acto en el que, según informa el partido en una nota, la presidenta del PP abderitano, Carmen Crespo, ha asegurado que a los vecinos de Adra les "sienta bien un gobierno como el de Juanma Moreno" que ha demostrado "con creces su compromiso serio mediante el impulso de obras cruciales y una apuesta inversora sin precedentes para la transformación de Adra".

"Ahora es a los abderitanos a los que toca decidir el próximo 17 de mayo si queremos seguir por la misma senda de futuro o queremos cambiar hacia experimentos que pueden frenar el desarrollo de Adra", ha apuntado Carmen Crespo en alusión a las elecciones andaluzas del mes que viene.

Ha defendido que ante esa cita con las urnas hay que "apostar por la credibilidad, por la palabra y el compromiso con un gobierno moderado, centrado y cercano a las necesidades de esta tierra", frente a "otros modelos basados en el ruido, la confrontación y la demagogia".

Crespo ha reivindicado la "apuesta histórica por el agua" frente a la "inacción que incumple sistemáticamente con la desalación el Gobierno de España". "Las inversiones hídricas han sido seña de identidad de un Gobierno andaluz", con actuaciones importantes como las depuradoras ejecutadas y en marcha, el canal de Benínar o la restauración del Río Adra que "ofrece seguridad a la ciudad", según ha abundado la también exconsejera de Agricultura.

Por su lado, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha subrayado "el esfuerzo inversor real de la Junta en Adra y el compromiso sostenido del Gobierno de Juanma Moreno con la ciudad, y lo que demuestra que Adra ha dejado de estar al margen de la planificación autonómica para convertirse en una prioridad real dentro de la acción del Gobierno andaluz".

Un hecho que, según ha añadido el también secretario general del PP de Adra, "queda reflejado en los más de 60 millones que ha movilizado en nuestra ciudad" dando respuesta a "reivindicaciones históricas". Y es que, según ha remarcado, "ningún gobierno andaluz ha contribuido tanto a la transformación de la ciudad como el de Juanma Moreno".

INVERSIONES QUE "TRANSFORMAN LA CIUDAD"

Según han destacado los representantes del PP, el mayor volumen de inversión corresponde a Agricultura y Agua, con más de 17 millones de euros. Una cantidad que incluye actuaciones como la agrupación de vertidos y depuración de La Alcazaba y Guainos Bajos, que ya está adjudicada, la regeneración del río Adra en su segunda fase, además de distintas ayudas para explotaciones agrarias, jóvenes agricultores, modernización de invernaderos y mejora de regadíos.

Junto a ello, en Medio Ambiente se han movilizado más de 1,7 millones de euros, con actuaciones como la construcción del Punto Limpio y la mejora de la reserva natural de las Albuferas de Adra.

Desde el PP valoran que la "transformación" del Puerto de Adra ha conllevado inversiones que "superan los once millones de euros", con actuaciones como la pasarela peatonal sobre el espigón del puerto, la intervención en la parcela de El Saladero, obras de mejora del Puerto Pesquero, el Muelle Gourmet, nuevas naves pesqueras o la reparación del dique de Poniente, que ya se encuentra adjudicada y cuyas obras "comenzarán en los próximos días".

De igual modo, la protección de las personas y el "fortalecimiento del escudo social" se han traducido en "movilizar cerca de 15 millones de euros". En este punto, según señalan desde el PP, se incluyen actuaciones como la renovación y modernización del Centro de Participación Activa, "del que ya disfrutan los mayores de Adra".

La inversión en educación "suma más de seis millones de euros", con actuaciones "destacadas" en el CEIP 'Nueva Andalucía-La Curva' para la ampliación y adecuación de espacios, o los invertidos en el CEIP 'Mare Nostrum', además de distintas mejoras en otros centros educativos del municipio.

En materia de empleo, comercio y trabajo autónomo, la cuantía total asciende a 2,6 millones de euros, destinados a programas de inserción laboral, empleo joven, orientación, formación y apoyo al tejido productivo.

En total, desde el PP defienden que se han ofrecido oportunidades laborales a más de 200 abderitanos a través de distintos mecanismos de inserción. Los dirigentes 'populares' han señalado que "frente a etapas anteriores marcadas por la inercia y la falta de respuesta, hoy Adra tiene un Gobierno andaluz que cree en su potencial, que respalda a su tejido productivo y que invierte en todas las áreas estratégicas de la ciudad".

De esta manera, Crespo y Cortés han concluido que este balance inversor "debe entenderse como una base sólida para seguir avanzando", y por ello, el próximo 17 de mayo, los abderitanos deben "apostar por que Adra siga recibiendo inversiones y proyectos que contribuyan a su desarrollo económico y social" con un gobierno "de estabilidad y de futuro" que representa Juanma Moreno.