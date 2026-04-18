Dirigentes de IU y Podemos reclaman en una marcha a Morón (Sevilla) que Andalucía no acoja bases de Estados Unidos

Participantes en la marcha a la base militar estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla) convocada por la Plataforma Andalucía por la Paz. - PODEMOS ANDALUCÍA

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Los candidatos de la coalición Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo Ernesto Alba (IU) y Alejandra Durán (Podemos) se han sumado este sábado a la marcha a la base militar estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla) convocada por la Plataforma Andalucía por la Paz, donde han reclamado que la comunidad autónoma deje de acoger en su territorio bases militares estadounidenses.

Así, el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y portavoz de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Ernesto Alba, ha subrayado que con esta movilización dicen "no a la guerra, a cualquier guerra", y ha defendido que "este rechazo es hoy especialmente urgente, porque estamos ante un conflicto iniciado de manera completamente unilateral por Estados Unidos e Israel, al margen de las instituciones internacionales".

"No es un asunto menor", ha apostillado el candidato cabeza de lista de Por Andalucía por la provincia de Málaga, que ha denunciado que los gobiernos estadounidense e israelí dirigidos por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, respectivamente, "se sienten por encima del orden mundial, de la seguridad de los pueblos de este planeta y por encima de sus propios aliados".

"Representan un peligro real para la supervivencia de la humanidad. Son los nazis del siglo XXI", ha sentenciado Ernesto Alba, quien, según se explica en una nota, ha remarcado además la "posición histórica" de IU respecto a la pertenencia de España en la OTAN, considerándola "un error y una aceptación de la supremacía del imperialismo americano sobre Europa".

En esa línea, el dirigente de IU ha sostenido que "la OTAN fue, ha sido y es un instrumento al servicio de los intereses de Estados Unidos". "No hace falta más que escuchar el servilismo del holandés Rutte para entenderlo", ha apostillado el portavoz de IU, quien en este contexto ha reclamado "un debate serio sobre los costes reales de una adhesión que se traduce en una pérdida absurda de soberanía".

Alba ha reclamado así "la retirada de las bases militares estadounidenses del territorio andaluz", desde la premisa de que "Andalucía es una tierra de paz que no quiere bases americanas en su suelo". "No podemos ser cómplices, ni siquiera de manera indirecta, de las acciones ilegítimas e ilegales de quien ya no es un aliado, sino un rival que no respeta ninguna regla ni norma", ha aseverado.

El candidato de Por Andalucía ha valorado la posición del Gobierno central y ha exigido que vaya "más lejos". "Nos alegramos de la postura valiente del Gobierno, fruto de la presión del movimiento por la paz y de las fuerzas transformadoras que lo sostienen. Pero hay que ser consecuentes: no podemos quedarnos a medias. Debemos reapropiarnos en su integridad de nuestro territorio, una parte del cual está hoy al servicio de los intereses de Estados Unidos", ha añadido.

Alba ha concluido con una apelación a la mayoría social: "Estamos convencidos de que la gran mayoría del pueblo andaluz y del pueblo español comparte esta necesidad. Hoy estamos aquí para decirlo alto y claro", ha zanjado.

ALEJANDRA DURÁN: "NO QUEREMOS LAS BASES EXTRANJERAS" EN ANDALUCÍA

Por su parte, la candidata número dos de Por Andalucía al Parlamento por la provincia de Sevilla, Alejandra Durán, ha criticado "la política internacional que se está llevando a cabo por los Estados Unidos", y ha denunciado el "modelo que nos está llevando a una situación especialmente preocupante en Andalucía por el hecho de contar con dos bases extranjeras que no queremos aquí".

"No las queremos porque entendemos que la mejor defensa para Andalucía es disminuir el gasto militar y destinar" ese dinero "a lo verdaderamente importante, sanidad, educación, dependencia y demás", según ha abundado Alejandra Durán, quien ha advertido así contra "un modelo internacional de política encabezado por Estados Unidos que nos está arrastrando a una situación internacional muy grave, devastando pueblos y con numerosas muertes a sus espaldas".

La también representante de Podemos ha señalado que desde Andalucía tienen "muy claro que no queremos ni debemos ser cómplices" de esa política, y por eso "decimos que no queremos ser parte de la OTAN", y que "queremos las bases extranjeras fuera de Andalucía, porque hay otro modelo de cuidados donde la paz pasa por garantizar y dar seguridad en el día a día a los andaluces", según ha concluido Alejandra Durán.