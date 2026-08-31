El Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' selecciona a sus tres finalistas entre más de cien trabajos

Archivo - Carmen de Burgos 'Colombine'. - BANCO NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XIV Premio Internacional de Periodismo 'Colombine' que concede la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería, con el copatrocinio de Fundación Unicaja y Cosentino Global, ha seleccionado los tres trabajos finalistas de esta edición, dotado con 5.000 euros entre los más de cien que se han presentado a concurso.

En concreto, según ha indicado la organización en una nota, se han seleccionado los trabajos 'El vacío de Francisca', de Meritxell Freixas Martorrell; 'Exporting Abortion', de Nacho Calle y Sergio Sangiao con la colaboración de Emilia García Morales; y 'Madre por derecho', de Francisco Javier Oliver Jiménez.

En el transcurso de la reunión del jurado mantenida el 20 de agosto, y tras proceder a la lectura, escucha y visionado de los trabajos preseleccionados de entre los 103 presentados rovenientes de distintos países de habla hispana, los miembros del jurado coincidieron en valorar el "excelente nivel de los mismos".

Asimismo, los componentes del jurado han hecho hincapié en que se han valorado principalmente aquellos trabajos que fomentan y promueven "los principios y valores de igualdad, reflejando aspectos profesionales, culturales, científicos o intelectuales", entre otros.

Los componentes del jurado son Mabel Mata Porras (ganadora de la pasada edición), Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del jurado) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado).

'El vacío de Francisca', de Meritxell Freixas Martorell, fue publicado en Efe Verifica tanto en formato escrito como en pódcast y en formato audiovisual el 19 de junio de 2025. El mismo recoge el testimonio de Francisca (nombre ficticio), una mujer esterilizada en Chile sin su consentimiento a consecuencia de los bulos sobre el VIH.

Nacho Calle y Sergio Pérez presentan 'Exporting Abortion*, con la colaboración de Emilia García Morales, lo que constituye una serie de cuatro reportajes de investigación publicados entre abril y mayo de 2025 en el diario Público, en los que se abordan las dificultades que tienen en la actualidad las mujeres europeas para abortar en sus propios países.

El tercer seleccionado es 'Madre por derecho', de Francisco Javier Oliver Jiménez; un reportaje emitido el 23 de marzo de 2025 en el programa Solidarios, de Canal Sur Televisión en el que se aborda la esterilización forzosa, en esta ocasión de las personas con discapacidad, a través del caso de Rosa, una mujer con diversidad funcional que con 16 años consiguió rebelarse y evitar una ligadura de trompas.

Una vez elegidos los finalistas, el jurado deberá determinar cuál será el trabajo ganador de la presente edición. El fallo se dará a conocer en rueda de prensa el próximo 15 de septiembre a las 11,00 horas en las instalaciones de Cosentino que la multinacional almeriense posee en el centro de Almería capital. Por su parte, la entrega del XIV premio Colombine tendrá lugar el 7 octubre de 2026 en el Centro Fundación Unicaja de Almería.