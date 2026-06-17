Los Premios Cabo de Gata-Níjar (Almería) reconocen cuatro proyectos que reconocen la excelencia turística del territorio

Foto de familia de los premiados y representantes institucionales en la primera edición de los Premios Cabo de Gata-Níjar (Almería), celebrada en Finca El Maltés. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La primera edición de los Premios Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha reconocido este martes en la Finca El Maltés a cuatro proyectos e iniciativas que contribuyen a fortalecer, proyectar y enriquecer el Parque Natural desde la sostenibilidad, la innovación turística, la difusión del destino y la desestacionalización.

La gala, impulsada por la Guía del Parque con motivo de la presentación de su edición de 2026, ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector turístico, empresas y agentes vinculados al Parque Natural, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El evento, que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería, de 'Costa de Almería', de la marca 'Sabores Almería', del Ayuntamiento de Níjar y de El Cabo Singular, nace con vocación de continuidad para convertirse en un espacio anual de reconocimiento, encuentro y puesta en valor del tejido turístico, cultural y empresarial vinculado al Parque Natural.

Durante la gala se han entregado cuatro reconocimientos. El premio a la Sostenibilidad y Compromiso con el Territorio ha sido para 'La Moruna. Un arte ancestral', el documental de Pescartes que pone en valor una técnica de pesca tradicional ligada a la identidad del litoral y al equilibrio entre actividad humana y medio natural.

El premio a la Innovación Turística ha recaído en el Taller de Pintura de Paisaje con Andrés García Ibáñez, impulsado por la Asociación de Empresas de Servicios Turísticos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Asemparna), por su capacidad para "generar una experiencia cultural singular" que conecta arte, paisaje y territorio.

El reconocimiento a la Difusión y Proyección del Destino ha sido para el fotógrafo y director de arte Javier Lozano, cuya mirada visual ha contribuido "de forma notable a proyectar la belleza y singularidad del Parque Natural dentro y fuera de nuestras fronteras".

El premio a la Desestacionalización y Actividad Turística Todo el Año ha sido para el Festival Otoño y Sal, por su capacidad para "dinamizar el destino fuera de temporada alta mediante una propuesta que combina música, gastronomía, artesanía y cultura local".

MODELO TURÍSTICO

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado durante su intervención que los premiados representan "cuatro formas diferentes de amar esta tierra" y ha subrayado la importancia de "seguir construyendo un modelo turístico basado en la autenticidad, la sostenibilidad y el equilibrio entre protección del entorno, bienestar de los vecinos y desarrollo económico".

Por su parte, la diputada provincial de Turismo de Almería, María José Herrada, ha señalado que "el turismo es una de las grandes fortalezas de la provincia de Almería" y ha incidido en que detrás de cada dato, visitante o reconocimiento "hay personas, trayectorias y proyectos que hacen posible este éxito".

La diputada provincial ha afirmado que esta gala "permite reconocer públicamente el esfuerzo, la excelencia, la profesionalidad, la innovación y el compromiso de quienes contribuyen a construir un destino mejor".

Asimismo, ha felicitado a los premiados, de quienes ha asegurado que "fortalecen la imagen de Cabo de Gata-Níjar y, con ella, la de toda la provincia de Almería", al tiempo que ha puesto en valor "su trabajo, sacrificio, dedicación y confianza en el futuro de esta tierra".