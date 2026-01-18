Presentado el Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería 2026, a cargo de Rafael Muñoz Granados

Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Presentado este domingo, 18 de enero, en un "abarrotado" Teatro Apolo de Almería el Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería 2026, a cargo de Rafael Muñoz Granados, una pieza pictórica que, según el propio autor, anuncia la Semana Santa almeriense de este año entendida como "una síntesis de los dolores de María, desde el vaticio de Simeón hasta la sepultura de Jesucristo".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Muñoz Granados ha detallado que en su obra "encontramos a Nuestra Señora de las Dolores, de la Hermandad del Santo Sepulcro, como protagonista notoria y principal de la composición, una dolorosa con postulados serenos e idealizados que responden a un clasicismo de inmensa belleza".

Una obra que, además de "una alegría a nivel personal", ha sido una "mayor responsabilidad", "no solo por lo que viene a representar sino por la gran colección pictórica que me antecede, con artistas que admiro y respeto", ha asegurado.

En contexto, el cartelista Muñoz Granados, natural de la localidad malagueña de Campillos y de tan solo 24 años, está graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (US) y, pese a su corta edad, ha realizado numerosos retratos y otras obras para colecciones particulares, ha participado en exposiciones y recibido diversos encargos por parte de distintas Hermandades de todos los rincones de Andalucía.

A la presentación, como es tradición, han asistido la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, entre otros miembros del equipo de gobierno y de la Corporación municipal, así como el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y su junta directiva, representantes institucionales de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, diputados nacionales y parlamentarios andaluces, entre otras autoridades.

Por su parte, Vázquez ha agradecido a todos los presentes "ser parte de esta historia viva que mantiene encendida la llama de una tradición que nos une más allá del tiempo" y ha asegurado que la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería "es uno de esos momentos que, sin duda, marcan el año en nuestra ciudad". Al hilo, ha reconocido que se trata del "preludio de esos momentos de silencio, de música, de olores, de sensaciones y de devoción que van a llenar nuestras calles en apenas dos meses".

Además, la alcaldesa ha aprovechado la ocasión para trasladar "su más sincero agradecimiento" a la Agrupación y a su presidente "por su colaboración permanente y sus consejos precisos a la hora de coordinar y preparar todos los detalles de la Semana Grande". Un evento que, como ha definido la regidora, "es el capital social más valioso de Almería y se ha consolidado como símbolo de permanencia, esfuerzo y amor por nuestra ciudad".

Tras concretar el reciente convenio firmado para la cesión del edificio del Rincón de Espronceda como sede de la Agrupación, María del Mar Vázquez ha anunciado que este año la Carrera Oficial de la Semana Santa de Almería vuelve al Paseo "recuperando este tramo para el paso de casi la totalidad de las Cofradías, a excepción de las que tienen sentido ascendente en su recorrido".

Por último, ha felicitado "por hacer un trabajo precioso" al autor del cartel, al que ha definido "como uno de los mejores cartelistas de Andalucía en estos momentos".

"Rafael no solo tiene formación, técnica y talento, sino que tiene algo que no se enseña y tampoco se aprende como es la capacidad de emocionar con un trazo", ha concluido la regidora.

LA OBRA

Se trata de una composición con unas dimensiones de 120x70 centímetros realizada en técnica mixta sobre papel prensado en tabla con bastidor, alternando el empleo de las acuarelas, los lápices de color, spray y grafito.

Rafael Muñoz ha explicado que "encontramos a la Santísima Virgen ataviada con sus galas y atributos de reina, destacando la maravillosa presea que porta en sus sienes", en una pieza "única por su diseño y valor, no solo material, sino también histórico ya que atesora más de un siglo siendo testigo de una Semana Santa que los que estamos aquí no hemos conocido, lo que eleva la misma a una dimensión superior, pues no solo nos habla del presente, sino de las raíces centenarias sobre la que se sustenta vuestra Semana Santa, haciendo un juego dual entre lo heredado del pasado y el presente que estáis construyendo".

Asimismo, Muñoz ha justificado que "por todo ello, ocupa un papel predominante en el conjunto sirviendo como solución estética en la parte superior del cartel".

Entre otros atributos a destacar, "y en relación a la pasión y el sacrificio de Jesucristo", el autor ha hecho referencia al puñal que traspasa el corazón de la Madre "en respuesta a la profecía de Simeón como comenzamos dictando, así como además, la corona de espinas, los tres clavos de la crucifixión y el sudario con el que descendieron el cuerpo de Jesús hasta los brazos de su Madre". En relación, ha descrito que "esta trilogía de elementos o símbolos hace un juego piramidal tomando gran protagonismo en la composición".

"En torno a la corona de espinas emergen dos golondrinas, que tal y como cuenta la tradición fueron las encargadas de retirarla de la frente del divino cordero", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que "las mismas rompen el silencio del dolor y anuncian la Resurrección futura, aportando viveza y movimiento".

Para el fondo que envuelve la escena Rafael Muñoz ha optado por la representación de un jardín florido, "aludiendo este a la esperanza de la resurrección, así como a la vida eterna". Diversos motivos vegetales se suceden alrededor de María y flanquean su maternal presencia "con un sentido ascendente que nos eleva a una dimensión celestial. Siluetas etéreas de la naturaleza que crean un espacio casi poético podríamos decir. La belleza como testigo del sacrificio", ha explicado.

Por último el autor ha hecho referencia a la gama cromática elegida, que juega con tonalidades magentas y violáceas, "lo que de nuevo nos remite a la alegría de Cristo Resucitado con su promesa de vida, como culmen de la celebración que viene a anunciar el cartel". El mismo se completa con la tipografía en la parte inferior, una lectura sencilla, directa y accesible al espectador.

"Descrita la obra solo espero que sea del agrado de los presentes y que ojalá los cofrades almerienses la disfruten tanto como he hecho yo al realizarla", ha trasladado Rafael Muñoz, quien ha finalizado recordando unas palabras de su antecesor, Pablo Cortés del Pueblo: "Almería, espero que te gustes mirándote en este espejo".

En suma, el acto, emitido este año en directo a través de la televisión municipal Interalmería TV, ha concluido con las palabras del presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, quien ha destacado que el autor de este año "ha sabido escuchar y entender la Semana Santa de Almería, dando el protagonismo a una imagen y a una Hermandad que nunca antes había encabezado un cartel anunciador".

"Es un cartel que invita a detenerse, a mirar despacio y a sentir cómo es la Semana Santa que vivimos aquí, profunda, íntima y auténtica", ha concretado Soto, que ha precisado que el acto del domingo "no es solo una presentación, es una invitación a volver a la calle, a reencontrarnos y a compartir emociones que solo se entiende viviéndolas". Soto, además, ha invitado a toda la sociedad a reencontrarse en las calles de la ciudad "dentro de 70 días", el Domingo de Ramos.