La primera fase del Arena Center El Toyo de Almería supera el 75% de ejecución y prevé primeras competiciones en agosto

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visita las obras del Arena Center de El Toyo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera fase del complejo deportivo de deportes de playa Arena Center de El Toyo se encuentra ya ejecutada a más de 75 por ciento, de modo que el Ayuntamiento de Almería confía en que pueda estar lista para el mes de julio y que en agosto pueda acoger las primeras competiciones locales.

Así lo ha trasladado el Consistorio en un comunicado tras la visita al recinto de la primer edil, María del Mar Vázquez (PP), quien ha valorado el avance de esta instalación que aspira a acoger "campeonatos nacionales e internacionales" y entrenamientos "durante todo el año".

La alcaldesa ha incidido en el "lugar idílico, frente a la Plaza del Mar" y "junto al pabellón de deportes" en el que se sitúa el Arena Center, el cual trasciende del ámbito deportivo al perfilarse como un elemento pensado para combatir la estacionalidad turística de la zona.

Al respecto, la regidora ha recordado que el centro deportivo va a estar "rodeado de una amplia red hotelera, de gastronomía y ocio, frente a la playa, con buen clima prácticamente todo el año y a las puertas del parque natural Cabo de Gata".

La instalación, que conlleva una inversión cercan al millón de euros financiados con fondos Next Generation, aspira a ser el escenario de "grandes citas competitivas" de rugby-playa, fútbol-playa, vóley-playa, balonmano-playa o tenis-playa.

En este sentido, contará con dos fosos: uno para entrenamiento y otro de uso libre. El complejo se sirve de 2.900 toneladas de arena de máxima calidad y cuanta con vestuarios y vallado perimetral.

En una segunda fase, se procederá a la instalación de iluminación, área de restauración, almacén, gradas, zona de fitness al aire libre, aparcamiento y quiosco. En total, la superficie del Arena Center de El Toyo será de 13.594 metros cuadrados.

La regidora, que ha estado acompañada del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha advertido que este centro supone un aliciente para la práctica deportiva y seguir una vida "más saludable", toda vez que "refuerza esa identidad costera y activa" de Almería.