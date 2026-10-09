Prisión sin fianza para uno de los detenidos en la operación antidroga desplegada en Almería y Viator

Archivo - Entrada a la Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los hombres detenidos en la operación contra el cultivo y la venta de drogas desarrollada este jueves en la capital almeriense y Viator.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el segundo arrestado ha quedado en libertad con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Ambos están investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, sin descartar que puedan añadirse otros delitos a lo largo de la instrucción, según han concretado las mismas fuentes. El detenido que ha ingresado en prisión regentaba el punto de venta de cocaína localizado y, además, los investigados contaban con una plantación de marihuana.

La operación fue desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que desplegó un dispositivo en distintos puntos de la capital y del municipio de Viator.

En concreto, los agentes practicaron registros en los barrios almerienses de El Puche y Los Molinos, donde se inspeccionó una vivienda unifamiliar, así como en la zona de La Juaida, en Viator. En este último enclave, los policías registraron un cortijo ante los indicios de que pudiera albergar una plantación de marihuana de interior.

Durante la intervención, los agentes se incautaron de marihuana envasada y preparada para su comercialización, algunas cantidades de cocaína y dinero en efectivo.