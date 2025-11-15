Prisión para nueve de los detenidos en Almería tras la incautación de una tonelada y media de hachís

Una de los detenidos en la operación 'Lukenan' de Guardia Civil, en la que se intervinieron casi 1.500 kilos de cocaína. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de nueve de los 16 detenidos el pasado jueves en el marco de la operación 'Lukenan' de la Guardia Civil, que permitió la aprehensión de 1.486 kilos de cocaína así como 774 plantas de marihuana y un kilo de cogollos entre otros efectos tras realizar nueve registros domiciliarios en seis municipios de Almería.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil tras el traslado del grueso de los arrestados a juzgados de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido en funciones de guardia, a razón del municipio en el que fueron arrestados durante la operación policial que coordina la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja ante los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, entre otros.

Las autoridades tildaron de "histórica" la operación en cuanto a la cantidad de cocaína que fue intervenida en el garaje de una vivienda de La Puebla de Vícar, donde se localizaron más de 1.484 kilos de cocaína --prácticamente la totalidad de lo intervenido-- repartidas en 1.260 pastillas escondidas en 86 cajas de cartón y dos sacos.

Según mostró la Guardia Civil, el estupefaciente se dividía en un total de once lotes con distinta nomenclatura como 'X-80', '555' u '888', entre otras. El estupefaciente se encuentra pendiente de su análisis para determinar con exactitud su valor en el marcado ilícito, que se contaría por cientos de millones de euros.

UN "ENTRAMADO ORGANIZADO"

La investigación señala la existencia de un entramado "perfectamente organizado" y "jerarquizado" que tendrían como supuesto 'cabecilla' a un hombre de origen rumano al que el resto del grupo llamaba 'Boss' (jefe) o 'King' (rey), y ante el cual mostraban "temor" y "respeto" a partes iguales, según han explicado a Europa Press fuentes próximas al caso.

En este sentido, dan cuenta del alto nivel de vida que llevaría el principal sospechoso, al que se le intervinieron 24 relojes de alta gama y marcas de auténtico lujo así como un juego de seis cucharas de plata además de un arma corta, abundante munición, un teléfono satelital, otro teléfono encriptado de criptomonedas y un bloqueador de GPS, entre otros efectos.

Los agentes que realizaron la intervención dieron cuenta además de las fuertes medidas de seguridad que mostraba la vivienda del detenido, con hasta 22 cámaras de seguridad distribuidas por toda la finca. El propio sospechoso, en el momento de su detención, creía estar siendo víctima de un robo de droga, según constataron los miembros de la unidad GRS.

Todos estos indicios contenidos en la investigación realzan el supuesto papel de "líder" de este sospechoso, quien además sería el encargado de realizar los pagos al resto de los integrantes de la organización tanto por los cultivos de marihuana intervenidos como por el mantenimiento de los puntos de venta de estupefacientes.

Para ello, contaría con un subordinado en el segundo escalafón que haría el papel de intermediario entre él y los centros de producción y distribución de drogas, en los que se llegaría a implicar a familias completas. Algunos de estos puntos de venta ligados al tráfico de cocaína, según las observaciones policiales, se consideraron "altamente activos".

En el escalafón más bajo del entramado se sitúan varios de los detenidos a quienes se les achaca el mantenimiento y cuidado de las plantaciones de marihuana que se localizaron principalmente en Alcolea y Pechina, los cuales rotaban en turnos y también se dedicaban a recolectar, secar y envasar el estupefaciente para su posterior distribución y venta.

INVESTIGACIÓN DESDE MAYO

La investigación arrancó el 21 de mayo de este año a raíz de una intervención por parte del Grupo ROCA de El Ejido de una plantación 'indoor' de cannabis con 488 plantas en una vivienda de la pedanía de Lucainena, en el municipio de Alcolea.

La documentación localizada en la misma vivienda permitió identificar a los posibles miembros de un grupo criminal que se organizarían bajo una estructura jerárquica con distintas responsabilidades y que, según las pesquisas, tenían como objetivo el tráfico de estupefacientes.

Los indicios encontrados en este primer registro llevaron a los investigadores a una segunda vivienda de Pechina, en la que también se contaría con un cultivo de marihuana, y a otros domicilios que se emplearían como puntos de venta al menudeo no solo de cannabis sino también de cocaína, especialmente en La Mojonera.

Una vez delimitada "la estructura y funcionamiento de cada uno de los integrantes del grupo criminal", mayoritariamente de origen español, la Guardia Civil organizó un despliegue con unos 120 agentes para acometer registros en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido. De los 16 detenidos, once fueron imputados inicialmente.

Prácticamente la totalidad de la cocaína incautada se encontró en una vivienda registrada en La Puebla de Vícar. Además del estupefaciente y los objetos ya mencionados, los agentes se aprehendieron de otras cuatro armas cortas de detonación, munición de calibre nueve milímetros y 22.000 euros en efectivo así como balanzas de precisión y útiles para el cultivo de la marihuana.

Las autoridades trabajan aún para esclarecer el origen de la cocaína intervenida y determinar cuál era su destino, ya fuera la venta al menudeo o si la organización preveía su distribución a gran escala o a nivel internacional.