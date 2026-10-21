A prisión tres de los cinco detenidos por su presunta implicación en el homicidio de un hombre en Pechina (Almería)

Archivo - Juzgados de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional para tres de los cinco detenidos por su presunta vinculación con el homicidio con arma de fuego de un hombre de origen senegalés el pasado fin de semana en Pechina (Almería), donde se produjeron varios enfrentamientos entre familias y disparos.

La investigación judicial trata de esclarecer la presunta comisión de delitos de homicidio doloso, robo con violencia, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas, lesiones y amenazas por las que habría más perjudicados, ya que consta al menos un herido adicional en los sucesos, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Entre los investigados que han ingresado en prisión preventiva figura el sospechoso al que se atribuye la autoría material del homicidio, representado por el letrado Francisco González, sentido en el que la juez aprecia distintos grados de participación en lo ocurrido.

En esta línea, la instructora ha dispuesto dejar en libertad a dos de los cuatro detenidos restantes, defendidos por el abogado penalista José Miguel Ramos, a la espera de una investigación más depurada para esclarecer los hechos.

Los indicios que maneja la Guardia Civil apuntan como origen de los graves incidentes ocurridos durante el fin de semana a una serie de disputas previas con amenazas y presiones relacionadas con la ocupación de dos viviendas que habrían sido cedidas temporalmente en alquiler.

El tiroteo, que se produjo en dos momentos diferenciados de la noche, llevó a los dos afectados a ingresar en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde uno falleció horas después al no conseguir reponerse de sus heridas.

Fue sobre las 2,50 horas cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir avisos por disparos y enfrentamientos entre distintos grupos de personas en la zona de Los Cortijillos. A raíz de los hechos, un varón tuvo que ser evacuado al hospital.

Apenas dos horas después, sobre las 4,30 horas, nuevos alertantes avisaron de otro episodio violento en un punto distinto del municipio, también con armas de fuego, en el que a su llegada, los agentes encontraron a un herido por disparo.