PSOE acusa a la Junta de "mentir gravemente" sobre las listas de espera a favor de la sanidad privada

Publicado 06/03/2019 18:59:50 CET

ALMERÍA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha acusado este miércoles a la Junta de Andalucía de "mentir gravemente sobre las listas de espera" que, según los datos aportados por el Ejecutivo andaluz tras la realización de un plan de choque, casi se triplican en la provincia, si bien los socialistas encuadran estos datos en "pactos ocultos con la sanidad privada".

"Si las derechas quieren financiar o darle dinero a la sanidad privada, que lo digan a las claras, sin dar rodeos y sin necesidad de lanzar bulos o mentiras sobre un tema tan sensible como son las listas de espera, con el único objetivo de esconder que lo que, en realidad, quieren hacer es una transferencia de dinero de la sanidad pública a la sanidad privada", ha manifestado en una nota Sánchez Teruel.

Para el secretario provincial, los datos ofrecidos por la delegada de la Junta, Maribel Sánchez, en los que asegura que en Almería hay más de 71.500 personas esperando para una intervención quirúrgica o ser atentidos en consultas externas, son "de dudosa procedencia"

En la misma línea, ha cuestionado las cifras afloradas del plan de choque de la Junta, que indican que en junio de 2018 había 64.605 pacientes en lista, ya que entonces los datos que manejaba el anterior Ejecutivo sobre el mismo periodo, que reflejaban a 21.990 pacientes en listas de espera, procedían "de los propios profesionales del sistema sanitario".

"Están falseando los datos, mintiendo y alarmando a la población", ha acusado el secretario general de los socialistas almerienses, quien ha ahondado en que "actitudes como las que mantienen PP, Ciudadanos y Vox denigran el sistema público andaluz de salud" y "tienen como única finalidad trasladar a la sanidad privada los 25,5 millones de euros del plan de choque".

Sánchez Teruel ha exigido a la delegada que explique "urgentemente" con "quién tiene cerrados acuerdos en la sanidad privada" al tiempo que ha advertido de que desde el PSOE de Almería "vamos a estar muy vigilantes ante la maniobra de inflado en las listas de espera, que se ha realizado a conciencia para justificar la inversión anunciada por el consejero y que ésta, a su vez, se destine a la sanidad privada".

El también parlamentario andaluz por el PSOE de Almería ha recalcado que el Gobierno socialista en la Junta "ha cumplido siempre la legalidad" sobre las listas de espera, cuyos criterios "fijó el PP de Aznar en 2003". Se trata, ha argumentado, de un sistema "acordado para todas las comunidades autónomas de manera homogénea", con lo que "no es un criterio, sino la norma que regula a todo el país y eso no lo puede decidir un solo gobierno", ha enfatizado.

"En política no vale todo y no se puede dudar de los profesionales del Sistema Andaluz de Salud, que son un referente nacional y que siempre lo han sido, que son los que cada mes certifican las listas de espera", ha defendido Sánchez Teruel, quien ha incidido en que deberían ser los profesionales, que certifican cada mes las listas de espera "y no los políticos del PP los que den las cifras sobre las listas de espera para que alguien se pueda creer cuanto afirman".