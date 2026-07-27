PSOE-A acusa a Sanz de "mentir" en el Parlamento sobre el no envío de Es-Alert en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, en rueda de prensa en Almería. - PSOE-A

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este lunes al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), de "mentir" en su reciente comparecencia parlamentaria del pasado jueves, 23 de julio, sobre los motivos por los que desde la administración autonómica no se enviaron mensajes del dispositivo 'Es-Alert' para avisar a población afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) de este mes por el que murieron 13 personas.

Así lo ha trasladado el secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, en una rueda de prensa en la sede de su partido en Almería en la que ha cuestionado que el Gobierno andaluz estuviera "a la altura" a la hora de responder al incendio de Los Gallardos y que también afectó a otros municipios almerienses como el de Bédar.

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "ha ofrecido sucesivamente distintas versiones para justificar por qué no enviaron los mensajes" de 'Es-Alert', alegando cuestiones como "el excesivo alcance territorial de la antena, la falta de cobertura" o que "había que diferenciar" entre órdenes de "evacuaciones y confinamientos" y, por ello, "la supuesta mayor eficacia que podría tener el aviso puerta a puerta".

Según ha abundado Sánchez Haro, el último motivo que alegó el consejero para justificar que no se enviaran mensajes de 'Es-Alert' fue que la estación base de Bédar "estaba fuera de servicio", y frente a lo cual el también parlamentario socialista ha aseverado que este lunes puede afirmar "con rotundidad que el consejero de Presidencia y Emergencias mintió en el Parlamento" al señalar que "la estación base de Bédar quedó anulada, que estaba fuera del servicio como consecuencia del incendio, y que el envío de 'Es-Alert' no hubiera llegado a nadie" por ello.

"Hemos comprobado los datos sobre el terreno y la realidad desmonta por completo la versión del consejero Sanz", ha manifestado al respecto Rodrigo Sánchez Haro antes de agregar que "Bédar y su término municipal no dependen de una única antena aislada", sino que "están servidos por una red de varias estaciones operadoras de distintas compañías, como Movistar, Orange y Vodafone, que no quedaron fuera de servicio" por dicho incendio "en la tarde-noche del 9 de julio hasta prácticamente las 23,00 horas de la noche, cuando ya habían ocurrido los peores hechos del incendio".

RECLAMACIONES A ANTONIO SANZ

Esta circunstancia, según ha agregado el representante socialista, "desmonta la afirmación categórica del consejero Antonio Sanz", y "desmonta que la caída de una única estación significaba que el 'Es-Alert' no hubiera llegado a nadie".

Por eso, desde el PSOE-A exigen al vicepresidente primero de la Junta que "aporte un informe de indisponibilidad de cada una de las estaciones que daban cobertura a la zona", en el que conste "la hora exacta en que cada estación dejó de prestar servicio, la hora del restablecimiento y también un mapa de cobertura de cada una de las celdas de esa antena".

Al respecto, Sánchez Haro ha apuntado que "la tecnología 'Es-Alert' no necesita que toda las antenas en una zona estén operativas", sino que "el mensaje se distribuye mediante las celdas disponibles dentro del área seleccionada", y ha remarcado que "la supuesta inutilización de la red fue una de las principales explicaciones que utilizó" el consejero de Emergencias "para justificar que no se había enviado una alerta a la población que estaba rodeada por un incendio extremadamente rápido y peligroso".

Además, el representante del PSOE-A ha señalado que "no era necesario utilizar el sistema" 'Es-Alert' "únicamente para ordenar una evacuación general", y que "se podía haber enviado un mensaje para advertir del peligro, para pedir a la población que no se utilizaran determinadas carreteras, indicar los centros de acogida o solicitar que se siguieran exclusivamente las instrucciones oficiales".

De igual modo, ha animado al consejero a aclarar "por qué sí" se enviaron mensajes de 'Es-Alert' en el reciente incendio forestal del Cerro del Andévalo (Huelva) y "el día 9 no se enviaron en el incendio de Los Gallardos".

"¿Por qué se han estado enviando 'Es-Alert' en los incendios en los últimos días en toda a España y no se enviaron el incendio de Los Gallardos y de Bédar?", se ha preguntado también el parlamentario socialista antes de concluir señalando que, "con 13 personas fallecidas, un responsable público no puede responder con afirmaciones categóricas que no estén respaldadas por documentación técnica".

En esa línea, Sánchez Haro ha finalizado aseverando que "hay muchas lagunas en la gestión del incendio de Los Gallardos y en la posterior información que se ha trasladado al Parlamento y a toda la sociedad por parte del Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla".