PSOE-A afea a Moreno su "cinismo" hablando de cambio climático mientras firma con Vox un acuerdo "contra el Pacto Verde"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La portavoz adjunta - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha denunciado este miércoles el "cinismo" que, en su opinión, está mostrando el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al hablar "de 'Revolución Verde', de cambio climático", y al mantener "unas 'peleítas' ficticias con su socio de gobierno", Vox, mientras "ha firmado" con dicho partido, "de su puño y letra", un acuerdo para ser investido que "va contra los acuerdos de Bruselas, contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo".

Así lo ha señalado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha preguntado "con qué cara va a ir el 'co-príncipe' de Europa al Comité de las Regiones", en referencia a Juanma Moreno por su condición de co-presidente de dicho organismo, y del que ha preguntado si no "se le caerá la cara de vergüenza después del pacto que ha firmado con Vox, que no tiene ningún problema en cumplir".

María Márquez ha aseverado que "lo único que le preocupa" a Moreno es "su imagen, la foto, lo que piense la gente de él", por lo que "no tiene ningún problema en mentir" en la cara de alguien, y "en hacer un 'discursito' de cara a los medios de comunicación y de la opinión pública diciendo que él es el más medioambientalista del mundo", cuando, "a la hora de la verdad, todo el mundo" sabe "que es mentira", según ha enfatizado.

Por otro lado, ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado "una solicitud de información en el Parlamento de Andalucía" con petición de documentación sobre "la situación que se está viviendo en Andalucía en materia de medio ambiente y de prevención de incendios", que, según ha alertado, es "gravísima" y que "están denunciando los propios profesionales, en algunas ocasiones con miedo".

María Márquez ha advertido así de que el dispositivo andaluz contra incendios forestales, el Infoca, es actualmente "un cuerpo absolutamente desmantelado" al que el Gobierno de la Junta "no está dando los servicios ni las condiciones laborales dignas que están reclamando" los propios profesionales, quienes están alertando de que "no se están haciendo las tareas de prevención que habría que hacer en esta comunidad autónoma", teniendo en cuenta que "los incendios realmente se apagan y se previenen en invierno".

PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL INCENDIO DE ALMERÍA

La portavoz socialista ha detallado que su grupo ha solicitado al Gobierno andaluz, en relación al incendio de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 13 personas, "una copia íntegra del informe del Cecopi relativo al incendio, incluyendo los partes de evolución, los informes técnicos y las valoraciones de riesgo", así como "una copia de las actas, acuerdos, comunicaciones, notas internas, partes de situación, partes de evolución del Cecopi durante la gestión de la emergencia desde el 9 de julio" en el que se declaró el incendio.

Desde el Grupo Socialista, según ha continuado explicando María Márquez, han pedido también "copias de informes, comunicación y documentos emitidos por Infoca, Emergencias 112 Andalucía, Protección Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería y cualquier otro órgano de la Junta de Andalucía que haya intervenido en el incendio", así como "copias de todos los informes y valoraciones que fundamentan la no utilización del sistema 'Es-Alert', con identificación expresa de la autoridad, órgano o centro directivo que lo valoró y lo descartó".

"Queremos los papeles firmados de quien dio esa orden, y que se sepa todo", porque "los andaluces tienen derecho a conocer al detalle" este tipo de cuestiones sobre las que "hay, lamentablemente, muchas dudas", según ha añadido la portavoz, quien además ha aseverado que es "mentira" que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, vaya a comparecer en el Parlamento a petición propia sobre este asunto porque el Grupo Socialista registró antes su "solicitud de comparecencia pidiéndole explicaciones al Gobierno de Andalucía", según ha remarcado.

REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, María Márquez ha valorado la reforma de la Ley de Dependencia que se aprobó este pasado martes en el Congreso de los Diputados con la abstención del PP, y el "compromiso del Gobierno de España" para aportar "el 50%" de la financiación de dicho sistema a las comunidades autónomas.

La representante socialista ha considerado que esta reforma sería "motivo" para que el presidente de la Junta publicara "un 'tuit' felicitando al Gobierno de España", y en el que Juanma Moreno dijera que "está contento de la gestión" del Ejecutivo al respecto.

Tras defender que el Gobierno de Pedro Sánchez va a aportar para dependencia la financiación que Juanma Moreno "no trajo" a Andalucía "siendo secretario de Estado" de Servicios Sociales en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la portavoz socialista ha pedido a la Junta que "no se le vaya a ocurrir ahora retirar ni un solo euro de la financiación de la parte que corresponde a la comunidad autónoma" en referencia al sistema de dependencia, porque "hay gente que se está muriendo sin la prestación" en Andalucía, y "hay que acabar con esto", según ha remachado.