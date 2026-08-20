PSOE afirma que la Junta sabía "desde hace semanas" de la llegada de migrantes a Purchena (Almería) y lo "ocultó"

Archivo - El senador por el PSOE de Almería Antonio Martínez. - PSOE DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez ha acusado al PP de "mentir deliberadamente" al afirmar que desconocía la llegada de medio centenar de migrantes solicitantes de asilo a un centro asistido por una ONG en Purchena (Almería) ya que, según ha apuntado, la propia entidad social informó "semanas antes" a la Junta de Andalucía.

"Las mentiras tienen las patas muy cortas y hoy el PP ha construido toda una rueda de prensa sobre una premisa que es falsa: la Junta de Andalucía sí estaba informada de la apertura del centro de Purchena", ha asegurado Martínez en una nota en la que señala que al delegado de Servicios Sociales y también secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, se le había comunicado la situación por parte de la Fundación Engloba.

Para Martínez, si los alcaldes del PP no tenían información, "Maribel Sánchez Torregrosa debería preguntarle a Francisco Bellido por qué no se la trasladó, en lugar de montar un paripé de rueda de prensa", ha manifestado.

El senador socialista ha defendido el derecho de los alcaldes y de los vecinos "a disponer de toda la información y plantear todas las preguntas que consideren necesarias", pero ha advertido de que "eso no da derecho a nadie a convertir la inmigración en una herramienta para sembrar miedo".

No obstante, cree que el PP "tiene un problema con su propio relato", ya que durante su comparecencia han asegurado que sus alcaldes "desconocían lo que estaba sucediendo" cuando "su delegado de Servicios Sociales lo sabía", según ha insistido.

"Antes de señalar a los demás, deberían explicar qué hicieron ellos con esa información y por qué, según dicen ahora, no llegó a sus propios alcaldes", ha subrayado sin entrar en las críticas hechas al subdelegado de Gobierno, José María Martín, a quien los 'populares' han pedido su "dimisión".

El senadora ha rechazado también algunos "bulos" en relación a los recién llegados que se alojan en un antiguo centro de menores propiedad de la empresa Ginso. "No son menores, no vienen de Ceuta y el PP lo mezcla todo para generar miedo", ha añadido.

Así, ha especificado que se trata de personas adultas procedentes de Canarias que ya se encontraban acogidas en otro recurso de la misma entidad en Málaga y que han sido trasladadas a Purchena tras el cierre de ese centro.

Martínez considera "especialmente irresponsable" que el PP haya dedicado buena parte de su comparecencia a relacionar la situación de Purchena con Ceuta, "utilizando incluso expresiones como invasión", cuando la propia Sánchez Torregrosa, preguntada expresamente sobre la procedencia de estas personas, "ha reconocido que no tenían esa información".

El dirigente socialista ha afeado las "acusaciones de enorme gravedad" del PP sobre la situación en Purchena pese a que reconocer que "no tienen los datos". "Les basta para hablar de invasión, inseguridad, abandono, improvisación y hasta para pedir una dimisión", ha reprochado.

"No se puede echar gasolina y después denunciar que hay humo. No se puede introducir la palabra 'invasión', hablar de falta de seguridad, vincular dos situaciones que no tienen relación y después decir que son los demás quienes generan crispación", ha manifestado.