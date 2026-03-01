El PSOE de Almería acusa a Juanma Moreno de "estrangular" los servicios públicos almerienses

La portavoz de la ejecutiva provincial del PSOE de Almería, Fátima Herrera. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la ejecutiva provincial del PSOE de Almería, Fátima Herrera, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de llevar "más de siete años estrangulando los servicios públicos en la provincia de Almería" al no destinar los recursos suficientes para que la sanidad, la dependencia o la educación puedan atender las necesidades reales de los almerienses.

"El presidente de la Junta ha hecho añicos los valores y derechos que nos dimos en torno al 28F y a nuestra autonomía, fomentando un modelo insolidario en el que no para de crecer la desigualdad en nuestra comunidad", ha afirmado la portavoz, según una nota de prensa emitida por la formación.

Herrera ha advertido de que "en Almería se suceden los ejemplos de cómo el Partido Popular está aplicando su mano dura contra lo público" y ha señalado, en primer lugar, lo que ocurre con la dependencia, "que es una calamidad en toda Andalucía, si bien en el caso de Almería la situación es aún más grave", puesto que ocupa el último puesto entre el resto de provincias, con una lista de espera de 2.700 personas y con "centenares de dependientes que fallecen cada año sin haber recibido la atención que precisan por parte del Gobierno andaluz".

En este sentido, la dirigente socialista ha precisado que la federación de mayores andaluces ya ha alertado de que Almería sufre una "desventaja estructural" respecto al resto de la comunidad, atribuible a una gestión con peores resultados que en el resto de las provincias.

De la misma manera, ha asegurado que lo que ocurre con la dependencia guarda "un absoluto paralelismo" con la situación de la sanidad pública en la provincia, donde a la mala gestión se suma "la infrafinanciación a la que somete al sistema el Gobierno andaluz del Partido Popular", que "deja un agujero anual de 135 millones de euros para cubrir el gasto sanitario de los hospitales almerienses".

"Se están viviendo situaciones esperpénticas" como la del Hospital de Huércal-Overa (Almería), que lleva más de dos años sin agua caliente en la UCI y en las Urgencias y siendo esto grave, lo es más aún la falta de recursos económicos y de profesionales sanitarios tanto en este hospital como en el de Poniente, "que están condenando a miles de personas a recibir una pésima atención sanitaria", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del PSOE de Almería ha recriminado que desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019 solo se han ejecutado "catorce euros de cada cien comprometidos en los presupuestos anuales para la provincia", advirtiendo de que "como consecuencia de ese nulo compromiso con nuestra tierra, la deuda acumulada del Gobierno de Moreno con Almería asciende ya a 1.552 millones de euros, que podría haber utilizado, entre otras cosas, para construir los centros educativos pendientes y descongestionar las aulas masificadas que existen en muchos centros educativos de la provincia, especialmente en Roquetas de Mar, El Ejido y en la ciudad de Almería".

A juicio de Herrera, todo lo que está ocurriendo desmonta el relato del Gobierno andaluz y evidencia "una política sistemática de abandono hacia la provincia que repercute directamente en la calidad de vida de miles de almerienses y en el deterioro progresivo de los servicios públicos".