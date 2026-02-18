El PSOE de Almería acusa a la Junta de "mirar para otro lado" ante la pérdida anual de 8 hm3 de agua en la red de Galasa

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería Mateo Hernández Tristán junto a otros representantes socialistas. - PSOE

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería Mateo Hernández Tristán ha acusado a la Junta de Andalucía de "mirar para otro lado" ante la pérdida anual de ocho hectómetros cúbicos de agua en la red de abastecimiento de Galasa, una cantidad que asumen los usuarios de la empresa, "que cada año pagan en su recibo un 30 por ciento más".

En un comunicado, Hernández ha acusado además al Gobierno andaluz de "maltratar y engañar" a la comarca del Almanzora por no ejecutar el proyecto de abastecimiento prometido en julio de 2020 por más de 25 millones de euros y del que, según ha asegurado, "ni siquiera hay proyecto", pese a que han pasado casi seis años desde el anuncio.

"Desde que Moreno Bonilla accedió a la Presidencia de la Junta, se han perdido cerca de 60 hectómetros cúbicos en una provincia en la que cada gota cuenta y en la que necesita utilizar todos los recursos posibles", ha señalado Hernández Tristán, lo que, a su juicio, "agrava aún más el problema hídrico del que se ha desentendido por completo el PP tanto en la Junta como en la Diputación Provincial".

El parlamentario socialista ha recordado también que el Ejecutivo andaluz mantiene pendientes otras actuaciones en materia de agua, como la ampliación de la desaladora de Almería capital, anunciada en la pasada legislatura y sobre la que "tampoco sabemos nada".

"Estamos ante un Gobierno que no cumple con Almería, que solo gasta uno de cada diez euros de lo que presupuesta para la provincia", ha criticado Hernández Tristán, quien ha contrapuesto esta gestión con la del Ejecutivo central.

En este sentido, ha destacado "la apuesta decidida del Gobierno de España de Pedro Sánchez y María Jesús Montero por garantizar el agua en la provincia de Almería", y ha puesto como ejemplo las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, "que están en marcha y que muy pronto pondrán a disposición de la comarca y de la provincia 15 hectómetros cúbicos, ampliables a cinco más".