El PSOE de Almería advierte de que el nuevo Gobierno andaluz "cronifica el sufrimiento" de las familias almerienses

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, durante su intervención en el Comité Provincial celebrado en Tabernas (Almería). - PSOE

TABERNAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que el nuevo Gobierno andaluz formado por Juanma Moreno "cronifica el sufrimiento de las familias almerienses" al mantener al frente de áreas como Sanidad, Educación y Dependencia a los mismos responsables que "han deteriorado los servicios públicos durante los últimos años".

Martín ha realizado estas declaraciones en el Comité Provincial del PSOE de Almería, celebrado en Tabernas (Almería), donde ha afirmado que, tras ocho años de gobierno del PP, "es más que evidente que se ha producido una degradación progresiva de los servicios públicos".

El dirigente socialista ha lamentado que el nuevo Ejecutivo andaluz no haya introducido cambios en estas áreas. "De los mismos titulares con las mismas políticas solo podemos esperar que sigan los mismos problemas", ha señalado Martín, según ha recogido el partido en un comunicado remitido a los medios.

A su juicio, la continuidad de estos responsables "repercute directamente en decenas de miles de almerienses". "No hay ninguna familia que, de una manera u otra, no se vea afectada por el colapso de la sanidad pública, la saturación de los centros educativos o la falta de atención a las personas dependientes", ha subrayado.

Como muestra de esta situación, ha detallado que el Hospital de Poniente presenta un déficit de 400 médicos respecto a la ratio adecuada para su población, mientras que las urgencias del Hospital Torrecárdenas atienden a unas 600 personas al día debido al "grave deterioro que sufre la atención primaria".

Respecto a la dependencia, el secretario general de los socialistas almerienses ha defendido que debe considerarse "un derecho fundamental" y ha criticado que "Andalucía siga aumentando sus listas de espera mientras otras comunidades las reducen".

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el mayor refuerzo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde su creación, con más de 954 millones de euros adicionales para Andalucía, de los que cien millones se destinarían a Almería, lo que, a su juicio, "debería servir para reducir drásticamente las listas de espera".

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Martín ha mostrado su preocupación por los efectos del cambio climático, que ha golpeado "con dureza" al país este verano con sucesivas olas de calor y ha incrementado la "voracidad" de los incendios, que, en algunos momentos, llegan a superar la capacidad de extinción, como ocurrió con el fuego declarado en Los Gallardos y extendido a Bédar.

También ha trasladado el apoyo y la solidaridad de los socialistas a los familiares y amigos de las 14 víctimas del incendio y ha considerado que el Gobierno andaluz aún tiene muchas explicaciones que dar sobre lo sucedido. "Todavía seguimos preguntándonos por qué no se envió una alerta a la población cuando sí se ha hecho en el resto de incendios registrados este verano", ha criticado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, tal y como ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El cambio climático no entiende de ideologías y combatirlo debería ser una prioridad para todas las fuerzas políticas", ha resaltado.

"Ante esta realidad, Moreno Bonilla tiene que decidir de qué lado está, si del lado de las personas y de la protección de nuestros entornos naturales o del negacionismo de Vox y del pacto que ha suscrito con la ultraderecha", ha indicado.

Por otra parte, ha advertido de que la nueva Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que tiene rango de vicepresidencia y está en manos de Vox, "puede favorecer un modelo basado en la especulación urbanística y en el incremento de la presión sobre el litoral, la vivienda, los espacios naturales y los recursos hídricos".

Martín ha considerado que espacios protegidos como Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada o Sierra María-Los Vélez constituyen un "patrimonio estratégico para el desarrollo de la provincia" y ha lamentado que el pacto entre el PP y Vox los considere "un obstáculo en lugar de una oportunidad".